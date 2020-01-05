وطن النهار

كشف رئيس جمعية الجراحين د. سلمان الصباح أن الكويت تصدرت معدلات انتشار السمنة بين الاناث (18 سنة فاكثر)، حيث حلت في مقدمة دول مجلس التعاون.

وقال سلمان في بحث طبي ان البحث حمل عنوان «السمنة تحدٍ رئيس لصحة المرأة»، الذي تناول فيه السمنة كأحد التحديات التي تواجه صحة المرأة، عارضاً تجربة الكويت من حيث الاستفادة من نتيجة ومؤشرات السمنة وزيادة الوزن في البلاد والبيانات المستخلصة عن العمليات الجراحية لعلاج السمنة خلال العام 2019 حيث اجريت 1976 عملية جراحية لعلاج السمنة للاناث.

وأشار الى ان البحث القى الضوء على عوامل الخطورة المتعلقة بالسمنة لاسيما انها احد عوامل الخطورة للعديد من انواع السرطان بين الاناث.

ونوه البحث الى التوصيات المناسبة للتصدي للسمنة بين الاناث من خلال دعم قدرات النظم الصحية والمشاركة المجتمعية وتطوير نظم المعلومات الصحية ضمن متابعة الخطط والبرامج الانمائية لتحقيق الاهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأوصى البحث بضرورة التصدي للسمنة كأولوية رئيسة بالخطط والبرامج التنموية واستراتيجيات الصحة وخطط العمل وحشد الالتزام رفيع المستوى بالتصدي للمشكلة ضمن الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى 2030 وحشد الامكانيات والموارد اللازمة ودعم وتطوير نظم المعلومات الصحية وقواعد البيانات والمسوحات الصحية لاستخلاص المؤشرات المتعلقة بالسمنة وعوامل الخطورة وتداعياتها والاستفادة من المؤشرات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، وتبني وتنفيذ المبادرات الاعلامية للوقاية والتصدي للسمنة.

وشدد البحث الطبي على أهمية وضع وتبني برامج لتشجيع مزاولة النشاط البدني باستمرار والتغذية الصحية مع وضع البحوث المتعلقة بالسمنة ضمن الاولويات البحثية.

واكد اهمية دمج التصدي للسمنة ضمن برامج استراتيجيات صحة المرأة على جميع المستويات وبجميع التخصصات ومتابعة تنفيذها باستخدام المؤشرات المناسبة وبما يتفق مع الاستراتيجية العالمية للمرأة والطفل والمراهقين وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وجمعيات النفع العام ذات الصلة لتبني وتنفيذ المبادرات المجتمعية.

وطالب البحث بضرورة التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة وذات الصلة والجامعات ومراكز البحوث لاجراء البحوث المشتركة لسد واستكمال الفجوات بالمعلومات وقواعد البيانات والمؤشرات واجراء الدراسات عن اقتصاديات الوقاية والتصدي وعلاج التقدم بتنفيذ الخطط والبرامج الصحية وبما يتفق مع الاهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

