وطن النهار

فيما تجاوزت نسبة الانجاز في اعمال مشروع مستشفى الولادة الجديد بمنطقة الصباح الطبية 10% اعتمدت وزارة الاشغال العامة للمشروع 37 مليوناً و500 الف دينار ضمن ميزانية الوزارة للعام المالي 2019/2020، حيث تم الانتهاء من 3 أجزاء من أعمال المشروع وتشمل المبنى الرئيس وجزءا ملحقا والمحطة الرئيسة وتبلغ كلفة المشروع 220 مليون دينار، بالاضافة الى المبنى والمعدات الطبية بالكامل وسيكون جاهزا للتشغيل مطلع عام 2022.

ويقع مشروع مستشفى الولادة الجديد، الذي يشمل جميع مرافق التشخيص والعلاج المطلوبة لأمراض النساء والولادة، على مساحة تساوي 59781 مترا مربعا، ويتألف من مبنى المستشفى الرئيسي، بمساحة بناء كلية تصل الى حوالي 241.000 متر مربع، ومبنى العيادات الخارجية وقاعات محاضرات وشؤون ادارية يتكون من سردابين لمواقف السيارات ودور أرضي وخمسة طوابق، بمساحة بناء كلية تصل الى 45.000 متر مربع، ذلك بالاضافة الى مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق، بسعة 1300 موقف للمركبات، وكذلك محطة الخدمات المركزية التي تتضمن جميع الأقسام الميكانيكية والكهربائية بمساحة بناء اجمالية حوالي 8500 متر مربع، كما سيتم حماية سور المشروع ناحية البحر طول 320 مترا لقرب حدود القسيمة من حد المد الأعلى.

ويأتي تصميم مستشفى الولادة الجديد ليكون صديقا للبيئة، حيث تم استغلال الموقع الساحلي استغلالا جيدا، وتم التغلب على تحديات شبكة الطرق في المناطق المجاورة والحفاظ على مفهوم التصميم الوظيفي الممتاز لمثل هذه المشاريع الحيوية الكبرى، وقد صمم المبنى الرئيسي بتكوين خاص مؤلف من سرداب وأرضي وستة أدوار علوية، وارتفاع البرج الأول 11 طابقا والثاني بارتفاع 9 طوابق والثالث بارتفاع 7 طوابق تسع حوالي 780 سريراً، حيث يضم 460 سريراً للعناية بصحة الأمهات (Acute) و52 سريراً للعناية المركزة بالأمهات (ICU) و28 سريراً للرعاية المكثفة (HDU) بالاضافة الى 240 سريراً للعناية المركزة بالأطفال الخدج وحديثي الولادة (NICU) كما يضم المبنى 27 غرفة عمليات (OT) و60 غرفة ولادة (DR) تطل على الواجهة البحرية. كما يشتمل المستشفى الجديد على وحدات للجراحة والتشخيص الاشعاعي والرنين المغناطيسي، فضلاً عن غرف الانعاش والعمليات والولادة، ووحدات التقييم السابق للولادة وأمراض النساء، والعناية بالأم والجنين ووحدات العيادات الخارجية وتقييم الحمل في سن مبكرة، كما ويتميز المشروع بمجموعة من المرافق الجديدة وثلاثة جسور مكيفة تربط بين المباني الجديدة والقائمة، والتي تقوم بنسج المباني الصحية في هذا المجمع الطبي بشكل عملي ومتناغم، وبالمثل، سوف يتم دمج المستشفى ضمن مجمعات منطقة الصباح الطبية من حيث تنسيق البنية التحتية وتوصيل الخدمات والمرافق، كذلك الأعمال الخارجية من طرق وزراعات تجميلية.

ويعد المشروع من المشاريع التنموية الرائدة، والمطروحة كجزء من خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور صاحب السمو أمير البلاد لـ «رؤية الكويت 2035»، والتي تطمح الى الرقي بالخدمات الصحية وتطوير صروح طبية تحتذى بأعلى المستويات والمعايير العالمية في تصاميمها المعمارية وتجهيزاتها التقنية والخدماتية.

