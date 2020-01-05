وطن النهار

قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد لي مينغ قانغ ان مشروع مدينة المطلاع السكنية مشروع ضخم وعظيم وان مشاركة بلاده في بنائها يتم بوجود نخبة من المهندسين والعمالة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف قانغ على هامش زيارته الأولى لمدينة المطلاع لاسيما العقد الثاني والذي تنفذه إحدى الشركات الصينية ووكيلها المحلي في الكويت أن العمالة الصينية في المشروع تتشارك مع 15 جنسية أخرى لتنفيذ بنود العقد، معربا عن سعادته ورضاه عن الأعمال متوقعا ان يكون مطلع العام 2020 موعدا لإتمام الأعمال على أكمل وجه.

وحول التأخير في تسليم مراحل العقد الصيني قال السفير قانغ قائلا: واجه المشروع بعض المعوقات والصعوبات والمشكلة خلال تنفيذ الاعمال وهو الأمر الواجب تفهمه من قبل مالك المشروع والأطراف الاخرى ذات الصلة، لافتا الى ان التعاون مطلوب في هذه المرحلة في ظل الكفاءة العالية التي يتمتع بها المقاول الصيني، مضيفاً بقوله أن الشركة الصينية في صدد ضخ المزيد من العمالة والآلات لتتمكن من اللحاق بخطة العمل خلال العام الحالي.

وقال قانغ: ان الكويت والصين شركاء استراتيجيون والتعاون بينهم قائم حيث أن هناك تطلعات للمشاركة في خطة تنمية الكويت 2035 من خلال عدة مشاريع.

وكانت السفارة الصينية احتفلت برأس السنة الميلادية مع عمالتها المشاركة في تنفيذ 18 الفاً و 519 قسيمة سكنية في مشروع مدينة المطلاع بحضور السفير الصيني لدى الكويت لي مينغ قانغ، والذي أثنى خلال كلمته في الاحتفالية التي اقامها في موقع مشروع المدينة على الجهود المبذولة لاتمام الاعمال التنفيذية للمدينة الجديدة ، مهنئا العمالة المشاركة في الاعمال بالسنة الحديدة، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والانجاز والتغلب على العراقيل التي تواجههم في المشروع. ومن جانبه قال نائب المدير العام في شركة «نيوفيرسل ليدر» الوكيل الحصري لشركة «جاينا قزوبا» الصينية المسؤولة عن جزء من مشروع مدينة المطلاع السكنية عبدالله العلي « ان مشروع مدينة المطلاع يعتبر من المشاريع الحيوية في دولة الكويت وهو يخدم شريحة كبيرة من المواطنين في توفير القسائم السكنية التي تشرف على توزيعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية».

واضاف: نحن في الشركة نعد اهلنا المستفيدين من مدينة المطلاع انه خلال فترة قريبة وليست ببعيدة سنكون قد سلمنا المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسليماً جزئياً للمشروع، لافتا الى انه بمشاركتنا مع الشركة الصينية قدمنا بالغ جهدنا لننجز المشروع في الفترة المطلوبة.

واشار العلي الى ان هذه الفعالية الخاصة بالمارثون الرياضي اقمناها للعاملين الذي قاموا على هذا المشروع وجعلناها متوافقة مع الاحتفال برأس السنة الجديدة 2020 لاعطائهم نوعاً من الجو الاسري وعرفانا منا بجهودهم في المشروع ولتعزيز التقارب فيما بيننا.

? المقاول استخدم اكثر من 10 الاف طن من المتفجرات لتفتيت الأرض الصلبة.

? استخدام اكثر من ألف آلية.

? 6500 عامل يشارك في عملية العقد الصيني من 15 جنسية.

? 3 ضواح بين جاهزة وشبه جاهزة.

? يونيو 2020 موعدا متوقعا لتسليم المشروع.

? توريد خزانات المياه للمشروع وبانتظار مخططات التصميم لتنفيذها.

