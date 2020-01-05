وطن النهار

أعلنت قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية للموروث الشعبي الخليجي إقامة مسابقة للشعر الوطني والتراثي، بالتعاون مع ديوانية شعراء النبط، والتي ستأتي تزامنا مع فرحة احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية في شهر فبراير المقبل، وتتضمن المسابقة ثلاث فئات، فئتين للهواة وفئة للأطفال الصغار.

وفي هذا الخصوص، قال سيف الشلاحي مدير القرية إن المسابقة الشعرية تقام للعام الثاني على التوالي بالتعاون بين قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية وديوانية شعراء النبط، لافتا إلى أن هذه المسابقة جاءت انطلاقا من ترسيخ أهداف مهرجان الموروث الشعبي الخليجي الذي يحظى سنويا بالرعاية الكريمة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتوجيهاته السامية بالعمل على إحياء تراث الآباء والأجداد، وإبراز الموروث الشعبي الخليجي.

وأضاف أن المسابقة تتضمن ثلاث فئات الأولى لأفضل قصيدة وطنية، والثانية لأفضل قصيدة في التراث الشعبي، وكلاهما للشعر النبطي أو الشعبي أو باللغة العربية، بالإضافة إلى مسابقة تشجيعية للطاقات الشابة الواعدة من البراعم الصغار لأفضل قصيدة في الشعر النبطي، والجوائز مقدمة من قرية الشيخ صباح الاحمد التراثية.

وذكر الشلاحي أن شروط المسابقة بالنسبة للكبار في الفئتين الأولى والثانية أن تتحدث كل قصيدة عن حب الوطن والولاء ومآثر سمو أمير البلاد امير الإنسانية الشيخ صباح الاحمد الصباح، واللحمة الوطنية في المسرات والأزمات، والتراث الشعبي العريق، والعادات والتقاليد الأصيلة، مشيرا إلى أن شروط المسابقة أن كل قصيدة لا تقل عن 15 بيتا ولا تزيد عن 25 بيتا، ويتم إرسالها عبر حسابات التواصل الاجتماعي للقرية التراثية أو ديوانية شعراء النبط أو تسليمها باليد إلى مقر الديوانية في منطقة صبحان، لافتا الى ان المشاركة مفتوحة للجميع من الشعراء سواء المحترفين أو الهواة، إلى جانب أن عملية فرز القصائد ستكون تحت إشراف مباشر من اللجنة العليا لديوانية شعراء النبط، وآخر موعد لتسليم القصائد في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، والجوائز لكل فئة، الفائز الأول الأول 1500 دينار، والثاني 100 دينار، والثالث 750 دينارا، وستوزع الجوائز في الحفل الختامي في القرية التراثية وسيعلن عنه لاحقا.

وتطرق الشلاحي إلى المسابقة الشعرية التشجيعية للصغار، والتي من شروطها ألا يفوق عمر المتسابق 14 عاما، وأن تتطرق القصيدة عن الوطن، ويجب ألا تتعدى أبياتها 15 بيتا، وعلى كل مشارك أن يلقي القصيدة مباشرة أمام لجنة التحكيم، ولقد تم رصد جوائز مادية تشجيعية.

هذا وتواصلت فعاليات مسابقات الإبل والطيور ضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، وسط منافسات بين المتسابقين الكويتيين والخليجيين، إضافة إلى تسجيل المشاركين في مسابقة القدرة والتحمل للخيول على مدى يومين متتاليين، فيما اختتمت مسابقة الأغنام منافساتها الأسبوع الماضي، إلى جانب إطلاق قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية برامج وأنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية واجتماعية بمناسبة العطلة المدرسية، بحضور كثافة لافتة من المواطنين وأبناء مجلس التعاون الخليجي والمقيمين.

