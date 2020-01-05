وطن النهار

أعلنت بلدية الكويت عن انتهاء فترة مهلة الـ 60 يوما لبقاء حاويات النظافة للشركات المنتهي عقدها مع البلدية لضمان سلاسة تسليم وتسلم الشركات الجديدة لبدء اعمالها في عمليات التنظيف، مشيرة الى ان ادارات النظافة بجميع المحافظات قامت بتوزيع 140399 حاوية مختلفة الاحجام.

واوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج انه تم توزيع 34656 حاوية مختلفة الاحجام بجميع مناطق المحافظة، مشيرا في هذا الخصوص الى توزيع 8065 حاوية سعة 1100، و26500 حاوية سعة 240.

بدوره، اكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الاحمدي فيصل العتيبي انه تم توزيع 30601 حاوية مختلفة الاحجام تضمنت توزيع 2635 حاوية سعة 1100، توزيع 27250 حاوية سعة 240، 716 حاوية سعة 5م3.

من جانبه، كشف مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير ملفي الحوالي عن توزيع 4150 حاوية مختلفة الاحجام اشتملت على توزيع 150 حاوية سعة 1100، و4000 حاوية 240 سعة.

