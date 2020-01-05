وطن النهار

وافق مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي على طلب الهيئة العامة للصناعة تعديل احد قرارات المجلس البلدي وذلك بتغيير تخصيص احد المواقع البالغ مساحته 149550 متراً مربعاً بمنطقة ميناء عبدالله من شركة النقل البري إلى الهيئة العامة للصناعة، كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار للكيبلات الأرضية جهد 132 كيلو فولت بعرض 7 مترات لتغذية محطة التحويل الرئيسة D بمنطقة تيماء مع ضرورة الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، وتحويل الإدارة بزحزحة المسار في حالة تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.

من جانب اخر، تقدمت عضو المجلس البلدي المهندس مها البغلي باقتراح إضافة مداخل ومخارج لمنطقة أبو الحصانية على طريق الفحيحيل، موضحة ان المنطقة تعتبر من الضواحي البحرية الجميلة التي تخضع لنظام الشريط الساحلي ونظام البناء الخاص به والذي يسمح بإقامة مجمعات تجارية ومقاهي ومطاعم وفنادق وفقا للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية وبناء على قرارات المجلس البلدي الصادرة.

وأشارت البغلي إلى أن المنطقة كذلك تعد من المناطق التي يرتادها المواطنون والمقيمون في الآونة الأخيرة وحيث ان لهذه المنطقة مدخلاً ومخرجاً واحداً فقط سواء لقاطني المنطقة وملاك القسائم فيها او لمرتادي الأماكن الترفيهية بها فإن ذلك يسبب ازمة مرورية وازعاجاً للسكان نظرا لضيق الشارع الداخلي.

