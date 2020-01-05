وطن النهار

شدد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان، على أهمية الاستماع لصوت الصيادين في ظل التحديات التي تواجه مهنة الصيد، مؤكدا أنها تتطلب حلولا عاجلة كفيلة بإزاحة العقبات التي زادت خلال العامين الماضيين، لافتا إلى ضرورة وضع حد لكل ما يحدث، وفتح المجال للصيادين لعرض رؤاهم التطويرية أمام الجهات المعنية والمسؤولة للصالح العام.

ورفض الصويان في تصريح صحافي، قرارات وزارة التجارة بخصوص مكاتب الدلالة ومنع الصيادين من دخول السوق، مبينا أن هذه القرارات لا تلقى قبولا من أحد كونها تسببت بتكويد أسماكهم، مشيرا إلى أن الصيادين هم الاقدر على الحفاظ على أسماكهم والتعامل معها وإتمام عملية المزاد لها بالسوق.

وفيما دعا الصويان، عموم الصيادين إلى الالتزام باللوائح والقرارات والقوانين المنظمة لمهنة الصيد، لاسيما بالوقف عن صيد الربيان حتى نهاية يوليو 2020، طالب الجهات المعنية إلى إخراج القطع البحرية غير المرخصة للصيد من نقعة الشملان وذلك لاتاحة الفرصة للنجات وطراريد الصيد المرخصة لإيجاد مكان.

وعبر عن أمله أن يتم فتح باب صيد الربيان في المياه الاقليمية الموسم المقبل، خاصة أن الاتحاد سعى جاهدا من خلال بعض اصحاب محلات بيع معدات الصيد حيث تم تجهيز الكوفة صديقة البيئة ذات المواصفات المطلوبة، معربا عن أسفه لعدم تجاوب الجهات المعنية فى الهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة مع مطالبهم في الاطلاع على النموذج (الكوفة) وتجربتها عمليًا والموافقة عليها، الامر الذي احبط الجميع.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على المنتج المحلي وتقديم الدعم لاستمرار عرضه في الاسواق في مواسم صيده لأن المنتج المحلي هو الذي يحافظ على استقرار الاسعار، والدليل ارتفاع أسعار بعض الأسماك سواء المحلية أو المستوردة بمجرد الاعلان عن وقف صيد الربيان، ما تسبب عن توقف كثير من اللنجات عن الخروج للبحر وكذلك بعض الطراريد بعد انتهاء الموسم. وناشد الصويان سمو رئيس مجلس الوزراء للسماح لأعضاء مجلس ادارة اتحاد الصيادين بلقاء سموه في أقرب وقت ممكن لوضع حد لمعاناة الصيادين، وزيادة الدعم المقدم لهذا القطاع الحيوي، وأن يكون عام 2020 هو عام تحقيق طموحات الصيادين.

ووصف الصويان تصرف وزارة التجارة الاحد الماضي بالغريب وغير المسبوق بمنع دخول وبيع أسماك الزبيدي الكويتي فى مزاد الأسماك بحجة أن الكميات قليلة، موضحا أنها أمرت بإخراجها من السوق، الامر الذي تسبب في فتح سوق سوداء خارج سوق السمك.

وأضاف: «التساؤل هنا هل وزارة التجارة هي داعمة للموردين دون إعطاء اى أهمية للصيادين ومصيدهم المحلى؟، قائلا: «الدليل ما حدث من إخراج اسماك الزبيدى من ساحة السوق قبل بدء المزاد، متسائلا في ذات الوقت ألسنا مواطنين كويتيين لنا حقوق وعلينا واجبات والمفترض أن تقف التجارة على مسافة واحدة من الجميع ولا تحابي المستورد على حساب المحلي؟ وهل ما قامت به عالج أزمة اسعار الزبيدي؟ وهل منعت وزارة التجارة دخول وبيع المستورد بالمزاد كما منعت المحلي؟

وقال: حقيقي عجبت لك يا زمن عندما تطرد وزارة التجارة السمك المحلي وتمنع بيعه والذي تم انشاء هذا السوق من أجله وتحابي المستورد ويتم إنزال الزبيدي المستورد وبيعه بعد ثلاث ساعات بالسوق، مؤكدا أنها سابقه غريبة وغير مدروسة حينما منعت دخول وبيع اسماك الزبيدي المحلي بمزاد العصر بسوق السمك (شرق) ‏وبعد ثلاث ساعات سمحت بدخول وبيع الزبيدي المستورد الهندي والباكستاني بالمزاد بعد صلاة العشاء ليصل سعره (113) دينار، مؤكدا أن يتوجب على وزارة التجارة دعم المنتج المحلي وليس محاربته.

وأردف بالقول: «هي سابقة لم تحدث على الإطلاق وهنا نتساءل هل هناك قانون بوزارة التجارة يسمح لها بمنع دخول وبيع المنتج المحلى اذا كان المصيد عدداً قليلاً من الاكواد رغم أن هذه أرزاق لا يعلمها الا الله سبحانه، حيث تم منع أكثر من 15 كود زبيدي تقريبا من دخول المزاد وأمرت بإخراجه من السوق، خاتما تصريحه بالقول: «نحن لا نتهم احداً ولكن نتساءل من المستفيد.

