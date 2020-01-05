وطن النهار

قررت وزارة التربية، البدء في المقابلات الخاصة بمراقبات الشؤون التعليمية في المراحل الدراسية الثلاث بالمناطق التعليمية الاسبوع المقبل، مشيرة إلى حرصها على تحقيق الاستقرار الوظيفي وضمان انسيابية العمل.

وقالت الوزارة إن الفترة المقبلة ستشهد الاعلان عن كل الوظائف الشاغرة في الإدارات المركزية والمناطق التعليمية، مؤكدة أنها ماضية في تسكين الشواغر أولا فأولاً، لاسيما في ظل وجود الكثير من الكفاءات التربوية التي تنتظر فرصتها للترقي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعكف على ايجاد آلية تساهم في تسريع وتيرة شغل الوظائف الإشرافية وعدم ترك هذه الوظائف شاغرة لمدة زمنية طويلة، وذلك حرصا منها على إزاحة أي معوقات قد تواجه تحسين مستوى الخدمات سواء التعليمية أو الإدارية، مبينة أنها تولي اهتماما كبيرا بهذا الشأن بما يسهم في استقرار المنظومة التربوية والإدارية، وذلك سعيا نحو انجاز الملفات العالقة.

