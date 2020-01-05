وطن النهار

أكد مصدر أكاديمي بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بصدد الاعلان عن الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس في قطاع الكليات، مطلع الفصل الدراسي الثاني بعد العودة من إجازة نصف العام مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة «التطبيقي» انتهت من وضع جميع الشروط والإجراءات الخاصة بالإعلان المرتقب والذي سيشمل كل الأقسام العلمية بالكليات من احتياجات أعضاء هيئة التدريس في جميع التخصصات العلمية المطلوبة، لافتاً إلى ان جميع الأقسام العلمية تقدمت باحتياجاتها من الشواغر المطلوبة بعد دراسة لجان التعيينات ومجالس الأقسام العلمية بالكليات للاحتياجات المطلوبة، في كليات «التربية الأساسية والدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية والعلوم الصحية والتمريض»، ثم رفعتها العمادات بدورها إلى إدارة التطبيقي لاعتمادها والإعلان عنها.

وأوضح المصدر ان من أبرز التخصصات المطلوبة في أقسام «علم النفس، والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية واللغة العربية والعلوم، واللغة الإنكليزية، والتربية البدنية، بالإضافة إلى عدد من المواد التخصصية.

