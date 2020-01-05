وطن النهار

اختتمت الأكاديمية الأسترالية برنامجاً تدريباً لصالح ديوان الخدمة المدنية بمشاركة مجموعة من موظفي الديوان ومن جهات أخرى، وذلك خلال الفترة من 22- 26 ديسمبر الماضي. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتزاماتهم تجاه الوظيفة وحقوقهم القانونية لضمان سير العمل وتوضيح أهمية العلاقات المهنية وربطها بالولاء والانتماء الوظيفي لتحسين أداء وجودة العمل. ويعتبر البرنامج من البرامج المهمة التي تهدف إلى رفع كفاءة الموظف العام في جميع ميادين العمل مع التأكيد على تعريفه بأخلاقيات العمل وأهمية احترام الوقت والمحافظة على أسرار العمل وطرق ومهارات التعامل مع الرؤساء وزملاء العمل وفقاً لضوابط وأحكام وقوانين وأنظمة العمل بما يحقق الكفاءة والفاعلية ورفع مستوى الإنتاجية في بيئة العمل.

وفي السياق نفسه، أعرب المشاركون عن جزيل امتنانهم للأكاديمية الأسترالية وإلى ديوان الخدمة المدنية على عقد مثل هذه الدورات المتميزة والتي تنعكس بشكل إيجابي على أدائهم الوظيفي.

