إيمانيات

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: (يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) (يوسف/ 87)، ويقول الله تعالى في حديثه عن إبراهيم (عليه السلام) عندما بشّرته الملائكة بإسماعيل (عليه السلام) بعد أن بلغ من الكبر عتياً: (قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ * قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ * قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) (الحجر/ 54-56). ويحدّثنا الله تعالى عن الطبيعة الإنسانية في مسألة اليأس والأمل، فيقول سبحانه: (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ * وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ * إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) (هود/ 9-11).

وهكذا تتوالى الآيات القرآنية الكريمة التي تريد للإنسان المُسلِم أن يعيش الوعي للنظام الكوني والإنساني، فينفتح بالمعرفة على الله تعالى الذي لا حدَّ لقدرته، ليتحرّك في نظام متقن متنوّع، حيث لا يوجد شيء ثابت في الواقع الذي يتحرّك فيه الناس - فيما عدا الظواهر الكونية الثابتة - بل إنّ الأُمور تتغيّر، فالحضارات تقوم ثمّ تسقط، والله يؤتي الملك مَن يشاء، وينزع الملك ممّن يشاء، ويعزّ مَن يشاء، ويذلّ مَن يشاء.

وهكذا، نجد أنّ الله تعالى يقول لنا: أيّها الناس، عندما تعيشون حياتكم وتواجهون حالة من حالات الحياة، سواء كانت هذه الحالة حالة غنى أو فقر، حالة فرح أو حزن، حالة نجاح أو فشل، لا تستسلموا لهذه الحالة لتعيشوا الفرح كلّه عندما تأتيكم الحياة بما تشتهون، أو لتعيشوا الحزن كلّه عندما تواجهكم الحياة بما لا تحبّون، لا تيأسوا عندما تُسدّ أمامكم السُّبُل في مرحلة معيّنة، ولكن اعرفوا الحقيقة الكونية التي ركّزها الله تعالى في الحياة، فالله تعالى قد يفسح المجال لفئة من الناس أن تملك مفاصل الحياة لتكون لها السلطة والقوّة، ولكن ليست هناك قوّة خالدة.

لذلك، كن الإنسان الذي يعيش الأمل ويدرس طاقاته ليحرّكها في هذا الخطّ، كن الإنسان الذي يعيش الأمل بالنصر وبالنجاح، ويحضّر للنصر وللنجاح أسبابه، إنّ الله تعالى وضع بين أيدينا أسباب كلّ ما نحتاجه في الحياة، ولكن بعضنا لا يأخذ بها ويعيش في الخيال. هذا ما ينبغي لنا أن نعيشه، حتى لا نسقط. لنكن الأقوياء بالله، لنصنع القوّة في كلّ مواقع الضعف، ولنصنع العزّة في مواقع الذل، ولنكن مع الله دائماً، فإنّ الله تعالى عند حُسن ظن عبده المؤمن.

