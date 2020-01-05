إيمانيات

ورد في وصيّة للإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) لولديه الحسن والحسين (عليهما السلام) ومن بلغه كتابه: «الله الله في الأيتام، فلا تغبّوا أفواههم، ولا يضيعوا بحضرتكم». هذه الكلمات من الإمام عليّ (عليه السلام) تمثّل الصرخة أو الاستغاثة التي يدعو الناس من خلالها إلى أن يكونوا بما يشبه حال الطوارئ فيما يتعلّق بالاهتمام بالأيتام: «فلا تغبّوا أفواههم - ومعنى غبّ الأفواه، أن لا يشبعوا يوماً ويجوعوا يوماً آخر ـ ولا يضيعوا بحضرتكم»، من النواحي الصحّية والتربوية والاجتماعية، بل علينا أن نرعاهم من كلّ النواحي، من خلال تخصيص مكان إنساني مميّز لهم في المجتمع، ومن الناحية الاقتصادية، بأن نهيئّ لهم فرص العمل والعيش الكريم، فالأيتام أمانة الله عند عباده.

وقد استشهد الإمام عليّ (عليه السلام) في تركيزه على مسألة رعاية اليتيم، لجهة مدّة إعالته والتكفّل به حتى يستغني عن الناس من خلال عمله وجهده وماله، بحديثٍ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال (عليه السلام): «فقد سمعت رسول الله يقول: مَن عال يتيماً حتى يستغني عنه، أوجب الله له الجنّة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار». فالإمام عليّ (عليه السلام) أراد أن يحمّل المجتمع مسؤولية رعاية اليتيم، وأن يشجّعه على ذلك، وهو (عليه السلام) يؤكِّد أنّ جائزة هذا العمل كبيرة، فأنت عندما تصرف مالك على اليتيم وتؤهّله ليكون صالحاً في الدُّنيا، فإنّ الله تعالى يعطيك جزاء ذلك الجنّة.

وقد تحدّث الله تعالى في القرآن الكريم عن الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل في الإحسان إلى اليتيم، بكلِّ أنواع الإحسان فقال سبحانه: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ) (البقرة/ 83). وفي مسألة البرّ، نقرأ قوله تعالى: (وَآَتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ) (البقرة/ 177)، ويقول تعالى مخاطباً رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى) ـ ماذا نصنع بهم؟ وما هي مسؤوليتنا عنهم، وقد أصبحوا بلا أب يصونهم أو أُمّ ترعاهم ـ (قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌـ عليكم أن تجعلوهم أُناساً صالحين ـ (وإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ). ولا تنظروا إلى الأيتام كما يُنظر إلى إنسان من الدرجة السفلى، بل خالطوهم مخالطة الأخ لأخيه ـ (وَاللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ) ـ فالله يطّلع على الإنسان الذي يفسد كما يطّلع على المصلح ـ (وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ) ـ لأوقعكم في المشقة ـ (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة/ 220). وورد أيضاً قوله تعالى: (فَأَمَّا اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ) (الضحى/ 9)، فعندما يعيش اليتيم معك، في البيت أو في المؤسّسة التي ترعاه، فإنّ عليك أن تحفظ له إنسانيته وحقّه، وأن لا تقهره وتعنف في أسلوبك معه.

وورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ في الجنّة داراً يُقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلّا من فرّح يتامى المسلمين»، وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين ـ وجمع السبَّابة والوسطى ـ في الجنّة إذا اتّقى الله عزّوجلّ».. فالذي يتكفّل اليتيم ويبقى في خطِّ التقوى، فإنّه سيكون رفيق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الجنّة، وهذه مرتبة عظيمة، وجائزة كبرى.

