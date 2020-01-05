إيمانيات

إنّ الإسلام هو دين العلم والمعرفة، وليس من شيء أدل على ذلك من كون أوّل ما نزل من كتاب الله تعالى على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) (العلق/ 1-5).

وقد دعا الله تعالى في آيات كثيرة من كتابه إلى التعقّل والتفكّر، والتدبّر والتأمّل، ونعى على أُولئك الذين يعطّلون عقولهم، فلا يعملونها فيما خلقت له، فقال تعالى: (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً) (الفرقان/ 44).. فالإنسان مأمور بأن يزيل عن نفسه صفة الجهل التي وُلِد عليها، وذلك بأن يسلك طريق العلم والمعرفة، مستخدماً جوارحه التي أنعم الله بها عليه، قال تعالى: (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (النحل/ 78).

وقد حثّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أفراد أُمّته على طلب العلم والسير في طريقه، وأخبرهم بأنّه جهاد في سبيل الله تعالى، وأنّ طالب العلم بمنزلة المجاهد حتى يرجع إلى بيته، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن خرج في طلب العلم، كان في سبيل الله حتى يرجع». ثمّ يكون طلب العلم بعد ذلك سبباً من أسباب النجاة والفوز عند الله، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّة».

ونقصد بالعلم كلّ علم ينفع الإنسان في دينه ودُنياه، ويتعدّى نفعه إلى مجتمعه، سواء كان ذلك علم دين أم علم دُنيا، ممّا ينفع المسلمين ويحتاجون إليه، كالطب والهندسة، والفلك والصناعات، وغيرها من العلوم النافعة للمجتمع. وقد رفع الله تعالى شأن العلماء وأعلى قدرهم في الدُّنيا والآخرة، ولم يسوِ بينهم وبين غيرهم، فقال تعالى: (يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (المجادلة/ 11).

العلم من أجلّ الفضائل، وأشرف المزايا، وأعزّ ما يتحلّى به الإنسان، فهو أساس الحضارة، ومصدر أمجاد الأُمم، وعنوان سموّها وتفوّقها في الحياة، ورائدها إلى السعاة الأبدية، وشرف الدارين.والعلماء هُم ورثة الأنبياء، وخزّان العلم، ودُعاة الحقّ، وأنصار الدِّين، يهدون الناس إلى معرفة الله وطاعته، ويوجّهونهم وُجهة الخير والصلاح.

