إيمانيات

كُرِّم الإنسان كإنسان عند الله وأُعطيت له مكانة عظيمة أهّلته لخلافة الله في الأرض وأمّا ما تشرَّب بروح الإيمان فمكانته أسمى وأرقى من سائر الآدميين. قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (الإسراء/ 70). الاحترام الإنساني لكلِّ البشر مكفول من ربّ رؤوف رحيم كريم فدين الله لا يسمح بهتك حُرمة المؤمنين والاعتداء على حياتهم وكرامتهم فبمجرّد انعقاد نطفة الإنسان في بطن أُمّه تبدأ حصانته الإلهيّة وكفالة حُرمته الإنسانية ورعاية حقوقه الإنسانية فحتى أبواه لا يجوز لهما القيام بأي تصرُّف يؤذيه أو يشكّل اعتداء على حياته.

فالإسلام يكفل احترام الإنسان حتى بعد ممات الإنسان ولذا يحرِّم إهانة الميت والتمثيل به جسدياً أو الاستهزاء به ولو كان مجرماً فاسداً. يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لولديه الحسن والحسين (عليهما السلام) عند شهادته: «ألا تقتلا بي إلّا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثّل بالرجل فإنّي سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: (إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور)».

ومعرفة النفس هي الطريق لتفكيك كلّ الأمراض والاضطرابات النفسية التي تهوي بالإنسان وهي السبيل لتجاوز الحالات الخطيرة على المجتمع الإنساني. قال الإمام عليّ (عليه السلام) في خطبة له: «مَن عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كلّ معرفة وعلم». وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ الله يفوّض للمؤمن أُموره كلّها ولم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه».

في الختام، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، وميّزه عن باقي مخلوقات الأرض بالكثير من المزايا والأشياء أهمّها العقل وحُسن المظهر، وذلك لأنّ الإنسان هو الأرقى والأفضل على هذه الأرض، إضافةً إلى هذا فقد سعى الدِّين الإسلامي من أجل تكريم الإنسان، والحفاظ على كلّ الحقوق الواجبة له.

