وطن النهار

نفذ فندق «هوليدي ان» السالمية بالتعاون مع وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء و«الطوارئ الطبية» تمرينا ناجحا في اطفاء حريق وهمي في احدى قاعات الفندق واخلاء المبنى من النزلاء والموظفين، وذلك باتباع الخطوات الارشادية اللازمة في مثل هذه الحالات، ما يكفل سلامة الجميع من ضيوف وموظفين.

وشارك في التمرين عدد من الجهات ذات الاختصاص، تقدمهم رجال الادارة العامة للاطفاء والمسعفون في ادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة وباشراف ادارة التخطيط والمتابعة في الدفاع المدني.

وبهذه المناسبة، أكد فندق هوليدي ان – السالمية في بيان له أن هذه التدابير تأتي حرصا على رفع مستوى الوعي الوقائي في اجراءات الأمن والسلامة لدى الموظفين وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات التي تلتزم بها ادارة الفندق وبشكل دوري كاجراء احترازي لحماية النزلاء وكل الموظفين.

وتقدم بالشكر باسم جميع العاملين فيه من وزارة الداخلية والجهات التابعة لها وأيضا من وزارة الصحة والطاقم الطبي، متمنيا أن يستمر دوام الأمن والاستقرار في بلدنا الحبيب الكويت.

