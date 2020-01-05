وطن النهار

ضمن سعيها المستمر والحثيث لتخليد شهداء الكويت، أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي قيام الجمعية بتوزيع رزنامة الشهداء للعام 2020، لافتاً الى أن مجلس الادارة حرص على أن تحتوي الرزنامة على صور أول 24 شهيداً من الأسرى الذين تم التعرف على رفاتهم في المقابر الجماعية في العراق مع ارفاق نبذة عن سيرهم الذاتية العطرة.

وقال العنزي: ان اختيار هذا العدد من الشهداء الأسرى ليكون المعدل شهيدين لكل شهر من أشهر السنة، بينما كان اختيار الأسماء قائماً على أسبقية اعلان الاستشهاد لتشكل بذلك أسماء الشهداء الأسرى الواردة في هذه الرزنامة قائمة الأربعة والعشرين شهيداً الأُول.

