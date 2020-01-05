آراء

احتفى العالم أجمع بقدوم عام 2020 لاسيما تميزه من خلال تشابه ارقامه ما يجعله ظاهرة لن تتكرر وقد يعكس ذلك الأحداث التي سوف تشهدها هذه السنة من تغيرات جذرية لاسيما على الصعيد الدولي وتنافس القوى الدولية وصعود قوى وهبوط اخرى، وقد تكون المنطقة العربية احدى ساحات ذلك الصعود والهبوط الا ان الأسوأ في ذلك كونها ستكون اللاعب الأضعف بفعل تراجعها في كل مقومات الحياة من خدمات اساسية في التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، فلا يزال العالم العربي يتشكل ولا تزال دوله سواء كان بفعل قوى خارجية او داخلية تشهد ثورات ومظاهرات تطالب بالتغيير، حتى أصبح وكأن ذلك التغيير لا يتحقق الا من خلال ذلك النوع من الممارسة السياسية والتي بلا شك لها ابلغ الأثر على الحسابات التنموية للمجتمعات العربية.

تراجع الدور الأميركي أصبح واضحا للعيان وذلك بفعل تغير الأولويات الأميركية والتي ترسم عبر اللوبيات المؤثرة في صناعة القرار الأميركي، بالإضافة الى ارتباط ذلك الدور بالوضع الاقتصادي وظهور قوى اقتصادية اخرى منافسة ما يترتب عليه ايضا تغيرات في الدور الأمني والعسكري الذي من الممكن ان تلعبه تلك الدول، فلا توجد قوى اقتصادية لا تتدعم بالقوى العسكرية التي تحافظ على تلك المصالح الاقتصادية، إلا ان تفعيل دور المنظمات الأمنية الإقليمية سوف يغلب على طبيعة تلك التغيرات الدولية القائمة على مفهوم التوازنات بدلا من التحالفات، ما يعني ان العالم سوف يشهد دورا متصاعدا لمنظمات امنية كمنظمة شانغهاي للتعاون الأمني والتي منذ انطلاقتها كانت فاعلة في ضبط الحدود لمكافحة الإرهاب والمخدرات وغيرها من ظواهر عابرة للحدود، وقد كان ذلك ايذانا لانتقالها لمنظمة امنية تتسارع الدول بالانضمام اليها او حتى كسب صفة المراقب الدولي فيها. تلك الصيغة الأمنية نراها اصبحت اللغة السائدة ما بين اوروبا وروسيا بالإضافة الى الصين، كذلك الحال مع الشعوب التركية التي تسارعت كذلك لإقامة منظومتها الخاصة للحفاظ على هويتها ومصالحها، إلا ان جميع تلك المنظومات نراها في الوقت نفسه تتداخل بفعل الجغرافيا وارتباطها، فتلك المتغيرات والصيغ الأمنية تفرض علينا نحن ايضا في منطقة الخليج وكذلك المنطقة العربية ان نتفاعل معها فدوائرنا تتداخل في كثير من المجالات، وهي فرصة نستغلها لنستفيد من الآخر في بعض المجالات التي فشلنا في تحقيقها والنجاح فيها.

2020 على الصعيد الشخصي كبداية كل سنة، لابد وان تبدأ من خلال مراجعة الذات وتقييم الإنجاز، ووضع خارطة طريق لسنة جديدة ملؤها التفاؤل والأمل والعطاء والإنجاز، وكل عام والكويت بخير.

