آراء

في مطلع العام الجديد أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وأن يسلمهم من كل مكروه وأن يديم النعمة والامن والأمان علينا، وأن يلبس سمو الامير الصحة والعافية ويمد الله في عمره وأن تتحقق امنيات كل افراد الشعب الكويتي، كما أتمنى ان يحل الأمن والأمان على امتنا العربية والاسلامية.

وهناك امنيات اتمنى ان تتحقق ومنها ان يتم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق طموحات المواطنين، وأن يعم التسامح بيننا ويتم انجاز كل القوانين التي يتمناها المواطنون ومنها ان تتحقق مطالب المتقاعدين، وان تتحسن الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين كالصحة والتعليم والاسكان، بالاضافة الى تحسين البنية التحتية، وكم اتمنى ان يلتئم شمل كل اهل الكويت ويلتقي الجميع بأهلهم ومحبيهم وأن يشافي رب العالمين كل مريض وأن تهدأ النفوس، وأن يخصص كل مواطن جهده ووقته لخدمة الكويت ويكون له دور في رفعتها وأهلها، وأن نطرح كل خلافاتنا ونبدأ عاما مبنيا على التصالح والتعاون والمحبة فالكويت عانت ولابد ان نحقق كل طموحاتها فهي تريد التعاون والمحبة بيننا وتريد وحدة وطنية بين الجميع فبوحدتنا الوطنية سنتصدى لكل شيء ونتغلب عليه فهي سورنا الواقي من الأخطار؛ والادلة كثيرة، والكويت تريد ايضا الحفاظ على ثرواتها والتصدي لكل فاسد وكل من يريد انتهاك مالها ووحدتها فهي تستحق ولابد ان نحقق لها كل ماتريد.

عام جديد اتمنى ان يكون عاما سعيدا على الجميع وكل عام وانتم بخير يا اهل بلدي.

