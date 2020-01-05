آراء

تعيش معظم الأسر أياماً عصيبة هذه الأيام لدخول أبنائها فترة الامتحانات العامة وامتحانات الثانوية العامة، لنصف السنة الدراسية، حيث يكرم المرء أو يهان، فالزيارات ممنوعة والتلفزيون ممنوع، والخروج ممنوع، والتلفونات ممنوعة، فكل أسرة تريد من ابنها أن يتفرغ تماماً لخوض غمار الامتحان بعد أن يلتهم كتبه الكثيرة وألا يترك حرفاً من دون فهم أو حفظ، فالآباء يريدون أن يلتحق ابنهم بالجامعة ويدرس في كلية مرموقة كالطب والصيدلة والهندسة بمختلف فروعها والطلاب يشكون من الملل وكثرة الإلحاح، ويتوقون لمشاهدة التلفاز، وسماع الأغاني، والخروج مع الأصحاب، ويتعصّبون لأتفه الأسباب.

فلماذا هذه الحرب الضروس بين الأهل والأبناء، أقصد لماذا هذا الصراع بين ما يريد الأهل وما يريده الأبناء؟ ولماذا نربط بين الدراسة الجادة والقبول في كليتي الطب والصيدلة والهندسة وحدها؟ !ولماذا لا يريد الأهل لأبنائهم أن يدرسوا ما يحبّون كدراسة الرياضيات والفلسفة والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس، واللغات بوجه عام واللغة العربية بوجه خاص، ويريدونهم فقط أطباء وصيادلة ومهندسين حتى لو بقي ابنهم طوال عمره بعد ذلك قابعاً في أحد المستوصفات، أو إحدى الشركات، لا يقدّم ولا يؤخر شيئاً في مجال علمه؟

أكثر من مرة شاهدت عبر التلفزيون برنامجاً فرنسياً رائعاً ضيوفه جميعا من الأطفال تحت عنوان «مدرسة الأحد» كان المذيع الفرنسي الشهير جاك فارتان يستقبل فيه الأطفال الفرنسيين الهواة، ويحاورهم ويستمع إليهم كما الرجال، فكان يسألهم عن أمنيتهم ومهنتهم المستقبلية التي يريدونها عندما يكبرون، فكانت معظم إجابات الأطفال، وفي أكثر من حلقة نريد أن نكون إطفائيين وحلّاقين وخَبازين ومزارعين ونجّارين، ولم لا؟

فنجار مبدع مشهور معروف أفضل من طبيب منزو بلا شهرة أو تفوّق،

وأجريت بين طلاب وطالبات إحصائية حول ذات السؤال، وكان الجواب متوقعاً لسيطرة الماديات على عقول النشء ونفوسهم فجميعهم يطمحون ليكونوا أطباء ومهندسين وصيادلة، في المستقبل، فهل يُعقل هذا، ومن سيمارس المهن الأخرى الضرورية في المجتمع أو للمجتمع السليم؟

أين الخطأ،؟ وأين الصواب،؟ الخطأ في أن نجبر أولادنا، والصواب أن نوجههم لدخول الكليات التي تتلاءم مع إمكاناتهم وقدراتهم، فيتفوقون فيها ويبدعون في ممارستها عملياً وميدانياً.

من ذاكرتي القديمة

الكويت عام 1980

