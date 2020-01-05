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عواصم - الوكالات: دعت الكويت ودول خليجية الى ضبط النفس في المنطقة ازاء التطورات في العراق، وفيما اكدت السعودية ان بيانها يدعو الى تجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد فقد دعت قطر التي زار وزير خارجيتها امس طهران الى حلول سلمية اثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني بضربة اميركية قرب مطار بغداد الجمعة... (طالع ص 18).

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان الكويت تابعت بقلق بالغ تطورات الأحداث المؤسفة في العراق الشقيق واستمرار مظاهر التصعيد في المنطقة والتي سبق وأن حذرت الكويت من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار فيها.

ودعا المصدر في بيان صدر يوم الجمعة الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة ازاء هذه التطورات وصولا الى معالجة سياسية تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد والمخاطر. كما دعا المجتمع الدولي للمسارعة والاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في صون امن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم والنأي بها عن مظاهر التصعيد.

وفي هذا السياق، اكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، ان بيان المملكة بشأن الأحداث في العراق يؤكد على نظرة المملكة لأهمية التهدئة، لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر اي تصعيد. وأعلنت المملكة العربية السعودية متابعتها للأحداث في العراق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الارهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها. وقال مصدر سعودي مسؤول في بيان ومع معرفة ما يتعرض له امن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الارهابية تتطلب ايقافها، فان المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو الى اهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي الى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه.

على صعيد متصل وصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الوضع الحالي في المنطقة بالمتوتر والمقلق للغاية.

وقال عقب اجتماعه بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في طهران، بحسب بيان لوزارة الخارجية الايرانية امس الوضع الحالي في المنطقة متوتر ومقلق للغاية. وشدد على ضرورة ايجاد حلول سلمية لتخفيف التوترات واستعادة الأمن والسلام في المنطقة. وذكرت وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية ارنا ان جولة ثانية من المحادثات بين الوزيرين القطري والايراني عقدت على انفراد قبل ان يلتقي وزير خارجية قطر مع الرئيس الايراني حسن روحاني.

وفي القاهرة قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان انها تتابع التطورات في العراق بقدر كبير من القلق ودعت الى تفادي اي تصعيد جديد. في حين غرّد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش في حسابه بتويتر قائلا انه في ظل التطورات الاقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد.