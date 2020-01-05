الأولى

تعيش وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الغليان والفوضى التي تهدد بانقسام خطير بسبب التعليقات على الأحداث المتسارعة التي شهدتها منطقتنا في الساعات القليلة الماضية، وفي خضم هذا الصراع من التعليقات يشعر المواطن الحريص على مصلحة وطنه بالقلق على الوحدة الوطنية وتماسكها بسبب انفلات بعض التعليقات عن الحدود اللائقة والمناسبة.

وفي مثل هذه الأوقات العصيبة علينا جميعا ان نتذكر ما كان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه يدعو اليه دائما بضرورة التمسك بوحدتنا الوطنية لأنها السور الذي يحمينا من المخاطر المحيطة بنا، والتي نبه إليها سموه مراراً وتكراراً وفي كل مناسبة، وحينما يتحدث رجل بهامة وقامة وخبرة صاحب السمو فإن علينا جميعا أن ننصت ونلبي دعوته.

تسارع الأحداث وخطورة المستجدات في منطقة ملتهبة منذ سنين تدعونا إلى أن نكون أكثر حذراً وحرصاً في تعاطينا مع تلك الأحداث والمستجدات خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها الكثير من ضعاف النفوس ومروجي الفتن المأجورين في سعيهم وسعي من يجندهم الحثيث لضرب وحدتنا الوطنية واختراق صفوفنا، التي كانت دائما، وخصوصا في أوقات الشدة والمحن، صفوفاً مترابطة قوية يدعمها حب هذا الوطن وقيادته، فالله الله بالكويت التي احتضنتنا بأمنها وأمانها، وأحاطتنا بخيرها، ولنضعها جميعا في أعيننا وعقولنا وقلوبنا لأنها تستحق ذلك.

حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

