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واشنطن– الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن الولايات المتحدة سترسل قرابة 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المجوقلة (المحمولة جوا) والتي ستنشر في الكويت كإجراء احترازي فيما دعت السفارة الاميركية لدى البلاد المواطنين الاميركيين الى مراجعة خططهم الأمنية لكنها نفت وجود تهديدات محددة وذات مصداقية في الكويت. وقال بيان «البنتاغون» إنه يجري نشر لواء قوة الرد السريع بالفرقة 82 المحمولة جوا. واضاف البيان «سينتقل اللواء إلى الكويت كإجراء احترازي مناسب ردا على ازدياد مستويات التهديد للمنشآت والأفراد الأميركيين وسيساعد في إعادة تكوين قوة الاحتياط».

وستنضم هذه القوات إلى نحو 750 جنديا أرسلوا إلى الكويت في وقت سابق. وفي العادة يتألف اللواء من حوالي 3500 فرد.

من جهة ثانية قال مسؤول أميركي كبير طلب عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة تدرس إرسال قوات أخرى منها عناصر من اللواء 173 المحمول جوا والمتمركز في أوروبا للقيام بمهام مثل حماية السفارة في لبنان. وقال مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز» إن من الممكن إرسال ألوف أخرى من القوات للمنطقة.

على صعيد متصل، أصدرت السفارة الأميركية في الكويت، الجمعة، تحذيراً إلى رعاياها نظراً لما تشهده المنطقة من توترات أمنية متصاعدة، مطالبة المواطنين الأميركيين بمراجعة خططهم الأمنية الشخصية وأن يظلوا في حالة تأهب.

وقالت السفارة الأميركية في بيان إن السفارة ستبقى مفتوحة خلال ساعات العمل العادية للحصول على التأشيرة ومواعيد خدمات المواطن الأميركي، بما في ذلك إصدار جواز السفر.

وأضافت «نحن لسنا على علم بتهديدات محددة وذات مصداقية ضد المواطنين الأميركيين في الكويت في هذا الوقت، ومع ذلك يعد هذا الموقف بمثابة تذكير بأن المواطنين الأميركيين يحتاجون إلى الحفاظ على درجة عالية من اليقظة».

وأضافت «وتنصح السفارة المواطنين الأميركيين بمراجعة خططهم الأمنية الشخصية وأن يظلوا في حالة تأهب لمحيطهم في جميع الأوقات».