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كشفت مصادر اقتصادية موثوقة لـ «النهار» أن الاستثمارات الاجنبية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا بالدول العربية لا تنوي المغادرة على خلفية الأزمة الأميركية الإيرانية، موضحة أن تحريك حوالي 900 مليار دولار من المنطقة ليس بالأمر الهين خاصة وأن تجارب المناوشات المشابهة تنتهي بالتفاوض والحلول السلمية في نهاية المطاف. وأضافت المصادر أن غالبية المستثمرين الأجانب بالمنطقة يفضلون الغانم عبر حسابه الشخصي في تويتر «ما يحدث من تطورات متسارعة أمر ينذر بخطورة بالغة وهو ما يتطلب تماسكا اجتماعيا قويا وحقيقيا، والتفافا حول القيادة السياسية، ونضجا وتعقلا في التعاطي مع تلك التطورات، بعيدا عن الانفعال والصخب والتصرف اللامسؤول على حساب مصلحة الكويت»

وأضاف: «لقد مررنا ككويتيين بما هو أصعب ونجحنا دائما بفضل تعاضدنا والتسامي على خلافاتنا والتصرف ببعد نظر ازاء مستقبل بلدنا ومستقبل أبنائنا».

من جانبه، قال الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم ان الحكومة تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الاقليمية المتسارعة والأحداث الاخيرة وانعكاساتها على المنطقة.

ودعا المزرم في بيان صحافي الجميع الى الابتعاد عن الخطابات التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وعدم الانجراف خلف كل ما من شأنه اثارة النعرات والانقسامات.

وشدد على اتخاذ الحكومة الاجراءات القانونية كافة تجاه ما يمس الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل الاوضاع الراهنة.

واكد ايمان الحكومة التام بحرية الرأي والتعبير وفق الأطر الدستورية والقوانين المنظمة الا أنها تدعو «المواطنين الى التمسك بالثوابت الوطنية وممارسة حقوقهم بما لا يمس أمن البلاد ويسيء الى مكونات المجتمع والابتعاد عن نشر الاشاعات والأخبار غير الصحيحة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

بدوره، طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي الحكومة باليقظة والحذر واتخاذ جميع التدابير اللازمة ونبذ خطاب الكراهية والحرص على الوحدة الوطنية والالتفاف حول سمو الأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، صاحب النظرة الثاقبة والحنكة السياسية.

ودعا النائب د. عبدالكريم الكندري: الحكومة الى رفع مستوى اليقظة والحذر والاستعدادات، فما يدور حولنا يستدعي اتخاذ كل التدابير الأمنية التي تضمن سلامة الدولة ومواطنيها، مطالبا اياها بتكثيف نشاطها الاعلامي لكي لاتدع مجالاً للاشاعات وتناقل الأخبار من مصادر غير موثوقة.

من ناحيته قال النائب د. محمد الدلال: أن أقليمنا مازال يعج بالاضطراب وعدم الاستقرار بسبب صراع القوى والمصالح، ونحن بحاجة الى ان تتولى الأجهزة الرسمية في الدولة الاستعداد والجهوزية لكل الاحتمالات المتوقعة.

وقال النائب عودة الرويعي: عُرف عن أهل الكويت تكاتفهم وتعاضدهم مهما كانت الظروف وعلى الجهات الرسمية أن تكون اجراءاتها والتدابير التي تتخذها متوافقة مع الوحدة الوطنية ومنسجمة مع قيمتها وجوهرها، فيما دعا النائب نايف المرداس الى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الطارئه في المنطقة.

وقال النائب اسامة الشاهين: أن الاوضاع الاقليمية تستوجب من الحكومة اتحاذ أقصى درجات الحيطة والانتباه الأمني والعسكري والدبلوماسي، فيما طالب النائب فيصل الكندري الجميع بالتمسك بثوابتنا وقيمنا والانتباه لخطورة تطورات المنطقة.

من جانبه طالب النائب عبدالله فهاد الحكومة بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر الأمني ورفع الجهوزية القتالية للجيش وتأمين المنشآت الحيوية في البلاد. وقال النائب ماجد المطيري ان على الحكومة رفع مستوى الاحتراز والتأهب واليقظة والحذر لأن الوضع الاقليمي يزداد اشتعالا الأمر الذي يستدعي اتخاذ جميع التدابير الأمنية والاحتياطات الخاصة بالأمن الغذائي، كما ان عليها أن تفعل أجهزتها الاعلامية تفاديا لشيوع الاشاعات.

وأكد النائب فراج العربيد أن التوتر بالمنطقة بلغ مداه ويجب الالتفاف حول القيادة السياسية المتمثلة القادرة على السير بالسفينة في ظل الأمواج العاتية و تحصين وحدتنا الوطنية والجبهة الداخلية.

بدوره قال النائب سعد الخنفور ان الأحداث الأخيرة في محيطنا الاقليمي القريب تستوجب رص الصفوف والالتفاف تحت غطاء الوحدة الوطنية والتعاضد مع قيادتنا الحكيمة وان لاندع مجالاً لاثارة النزاعات فالكويت فوق كل اعتبار.

واعتبر النائب حمدان العازمي أن ‏الأوضاع الاقليمية غير مطمئنة وتسير بوتيرة متسارعة تحتم على الحكومة الاستعداد التام وتأمين الحدود البرية والبحرية.. وقال: نطالب ببيان حكومي يطمئن المواطنين حول مدى جهوزية الاجهزة الامنية والمنظومة الدفاعية واستعداداتها لاي أخطار.

في حين دعا النائب ناصر الدوسري الى تغليب المصلحة العامة وتوحيد الصف والوقوف خلف القيادة السياسية والالتزام بسياسة الكويت الخارجية وهي الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وعدم التدخل في شؤون أي دولة أخرى.