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بروكسل- لندن – الوكالات: دعا الاتحاد الأوروبي الى «وقف دائرة العنف الحالية في العراق قبل خروجها عن السيطرة» وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني في غارة أميركية ببغداد فيما حذرت بريطانيا مواطنيها من السفر الى العراق او ايران. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل في بيان «يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة المعنية والشركاء الذين يمكنهم التأثير الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واظهار المسؤولية في هذه اللحظة الحاسمة». ودعا الى «وقف دائرة العنف الحالية في العراق قبل خروجها عن السيطرة» وأضاف «هناك أزمة أخرى تهدد جهود سنوات من أجل تحقيق الاستقرار في العراق.. وعلاوة على ذلك فان التصعيد المستمر يهدد المنطقة بأسرها التي عانت الكثير والتي يستحق سكانها العيش في سلام». وفي لندن دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب «كل الاطراف الى خفض التصعيد». وقال الوزير البريطاني في بيان «كنا نرى على الدوام التهديد العدائي» الذي يشكله فيلق القدس بقيادة سليماني، مضيفا «بعد مقتله نحض كل الاطراف على خفض التصعيد. اندلاع نزاع جديد ليس في مصلحتنا». ودعت بريطانيا امس رعاياها الى تجنب السفر الى العراق وايران الا للضرورة القصوى وحض راب في بيان صحافي المواطنين البريطانيين على تجنب السفر كلية الى كل المناطق العراقية باستثناء (كردستان) التي يفضل عدم السفر اليها الا للضرورة. وأضاف ان القرار يشمل ايران أيضا ولكن بأقل حدة حيث ينصح بعدم السفر اليها الا للضرورة الملحة.