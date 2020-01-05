التهبت اسعار النفط خلال الـ48 ساعة الماضية على وقع تجدد التوتر السياسي الأميركي - الايراني والذي دفع بمستويات الأسعار الى ارقام قياسية لم تشهدها خلال الـ100 يوم الماضية، حيث اكد خبراء نفطيون في رصد اجرته «النهار» حول مجريات الأسعار ان الفترة القادمة ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار عالمياً، متوقعين ان تتراوح الأسعار بين 68 الى 70 دولاراً للبرميل.

فقد اكد الخبير النفطي د. عبدالسميع بهبهاني انه لولا الفائض العالمي البالغ قرابة الـ4 مليارات برميل لكانت تقلبات النفط عنيفة بعد الأحداث السياسية الأخيرة، لافتاً الى ان الأسعار كان من الممكن ان تصل الى مستويات قياسية.

وأضاف ان الأسعار ارتفعت بشكل سريع في وقت قياسي ما يعني ان الخام الكويتي سيكون قرابة الـ 70 دولاراً خلال الفترة المقبلة.

وبين ان آسيا تحتاج الخام الآسيوي من ايران والعراق حيث ينتجان قرابة الـ7 ملايين برميل يومياً، وهذا يعادل اكثر من خمس انتاج اوبك، ما يجعل هناك ضغطاً ليس فقط على اوبك، بل على اميركا، مشيراً الى انه سياسياً ترامب اكبر تحدياته الحفاظ على اسعار الوقود منخفضة، وبين ان التوقعات السياسية بأن ايران سيكون لديها ردة فعل، ومن ثم ستكون هناك احترازات امنية قد تعرقل النقل عبر الخليج، ما يجعل اسعار النفط منحصرة بين 68 و70 دولاراً لفترة قد تصل لـ6 اشهر مقبلة.

من جانبه اكد الخبير النفطي كامل الحرمي ان اسعار النفط قد لا تتجاوز الـ70 دولاراً رغم التوترات السياسية الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وايران. وأضاف ان اميركا مكتفية ذاتياً من النفط وحاجتها للنفط الخارجي سواء من دول اوبك او غيرها محدود.

وارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تداولات اول امس بحدود 2.19 دولار ليبلغ 69.54 دولارا 67.26 دولارا للبرميل في اليوم السابق. وفي الاسواق العالمية قفزت اسعار النفط الى اعلى مستوى في اكثر من ثلاثة اشهر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 2.35 دولار او 3.6 في المئة لتبلغ عند التسوية 68.60 دولارا للبرميل بعد ان سجلت اثناء الجلسة 69.5 دولارا وهو اعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر الماضي.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار او 3.1 في المئة لتسجل عند التسوية 63.5 دولارا للبرميل بعد ان سجلت في وقت سابق من الجلسة اعلى مستوى منذ ابريل الماضي 2019 عند 64.09 دولاراً.

