مال وأعمال

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أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طرح ممارسة لاجراء اختبارات المرشحين لشغل وظائف المعلن عنها للعمل بالصندوق الوطني وذلك بدء من اليوم وحتى 19 يناير الحالي، بكفالة 2 % من القيمة الاجمالية للعطاء التي تكون صالحة لمدة 90 يوماً.

جدير بالذكر أنه في شهر ابريل لعام 2013، أصدرت حكومة دولة الكويت قانون رقم 98/2013 بخصوص انشاء صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يهدف هذا القانون لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت.

والصندوق الوطني هو مؤسسة عامة مستقلة برأس مالي قدره مليارا دينار كويتي، تُطور وتُمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُجدية والمملوكة من قِبل كويتيين بنسبة تصل الى 80% من رأس المال. وتتمحور رؤية الصندوق في بناء مجتمع ريادي يُحفّز أصحاب المشاريع على الابداع ويُحقق فرص التنمية الاقتصادية في الكويت.

