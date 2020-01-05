مال وأعمال

كشفت مصادر اقتصادية موثوقة لـ«النهار» ان الاستثمارات الاجنبية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا بالدول العربية لا تنوي المغادرة على خلفية الأزمة الأميركية - الايرانية، موضحة ان تحريك حوالي 900 مليار دولار من المنطقة ليس بالامر الهين خاصة وأن تجارب المناوشات المشابهة تنتهي بالتفاوض والحلول السلمية في نهاية المطاف.

واضافت المصادر ان غالبية المستثمين الأجانب بالمنطقة يفضلون الترقب لما ستؤول اليه الأمور بعد اغتيال القائد العسكري الايراني البارز قاسم سليماني، مشيرة الى ان القرارات الاستثمارية الكبرى لا تتخذ بين ليلة وضحاها خاصة وأن شركات عالمية كبرى لها استثمارات بالمليارات في قطاعات حيوية بالمنطقة العربية والخليجية خاصة في قطاعات مثل النفط والغاز والانشاءات والبنى التحتية. ونوهت الى ان رؤوس الأموال الجديدة التي كان ينتظر ان تدخل للمنطقة في الفترة المقبلة قد تؤجل دخولها للأسواق لفترة قصيرة من الزمن حتى تتضح المعالم السياسية للازمة الحالية. يذكر ان تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية تراجعت بنسبة 0.34% خلال 2018. وأظهر تقرير ان ذلك يتزامن مع تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019، مقارنة بمؤشر العام السابق، وتراجع ترتيبها الى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافـية. وبين التقرير ان الاستثمارات الواردة الى الدول العربية مثلت ما نسبـته 2.4%. وشهد العام الماضي انشاء 876 مشروعاً استثمارياً اجنبياً جديداً بالدول العربية، بزيادة 56 مشروعاً عن 2017. وواصلت دول الخليج تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربياً.

