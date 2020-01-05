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«مؤسسة البترول»: 17 مناقصة ضمن خطة 2020/2021

علي حامد
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الأحد 05 يناير 2020

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن طرح 17 مناقصة ضمن خطتها السنوية 2020/2021، وأوضحت المؤسسة ان من بين تلك المناقصات: نظام النشرات الالكترونية للمؤسسة، توريد وتطوير وتركيب وتشغيل نظام الميزانية والتكاليف، مناقصة تطوير وصيانة نظام الحسابات المجمعة، مناقصة ترخيص برمجيات اوركال، توريد وتركيب وصيانة نظام التقارير التحليلة لأنظمة اوركال، ترخيص برمجيات مايكروسوفت 2022، اجهزة حفظ المعلومات.
في سياق متصل تتجه شركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية لطرح مناقصة لصيانة البنية التحتية لشبكة الشركة على 9 شركات محددة هي: مجموعة الديار المتحدة، ذاك لحلول انظمة الكمبيوتر، والشركة الكويتية الرقمية، واريدو، وشركة اي بي ام الشرق الأوسط، وشركة بي تي الاماراتية.


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