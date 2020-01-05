مال وأعمال

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن طرح 17 مناقصة ضمن خطتها السنوية 2020/2021، وأوضحت المؤسسة ان من بين تلك المناقصات: نظام النشرات الالكترونية للمؤسسة، توريد وتطوير وتركيب وتشغيل نظام الميزانية والتكاليف، مناقصة تطوير وصيانة نظام الحسابات المجمعة، مناقصة ترخيص برمجيات اوركال، توريد وتركيب وصيانة نظام التقارير التحليلة لأنظمة اوركال، ترخيص برمجيات مايكروسوفت 2022، اجهزة حفظ المعلومات.

في سياق متصل تتجه شركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية لطرح مناقصة لصيانة البنية التحتية لشبكة الشركة على 9 شركات محددة هي: مجموعة الديار المتحدة، ذاك لحلول انظمة الكمبيوتر، والشركة الكويتية الرقمية، واريدو، وشركة اي بي ام الشرق الأوسط، وشركة بي تي الاماراتية.

