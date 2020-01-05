مال وأعمال

قال الملياردير الأميركي والمؤسس الشريك لـ«مايكروسوفت» «بيل غيتس» ان ثروته المقدرة بنحو 108.8 مليارات دولار - بحسب تقديرات «فوربس»- تدل على اقتصاد غير عادل.

وأضاف ثاني اغنى شخصية في العالم -بعد مواطنه مؤسس «أمازون» «جيف بيزوس»- ان الفارق بين الأفراد الأعلى والأقل دخلاً في الولايات المتحدة هو الأكبر عما كان عليه منذ خمسين عاماً.

وأشار الى ان عدم المساواة في مداخيل الأميركيين عند اعلى مستوى في عقود وفقا لبيانات مكتب الاحصاء في الولايات المتحدة.

وكتب «غيتس» على مدونته ان القليل من الناس يحصلون على رواتب جيدة، مضيفا انه من القليلين الذين حصلوا على مكافأة لعملهم بشكل غير عادل بينما يعاني الكثيرون.

وأصبح غيتس اصغر ملياردير «عصامي» في التاريخ وهو بسن الـ31، واحتفظ بذلك اللقب حتى سنة 2008، عندما انتزعه مارك زوكربيرغ (23 عاما) منه.

