مال وأعمال

اعتمد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر تجديد قيد 21 شركة ومكتبا معتمدا لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لمدة عام من تاريخ اصدار شهادة التسجيل. واصدر الشيخ د. مشعل الجابر قرارا رقم 659 لسنة 2019 انه بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن الاستثمار الاجنبي في الكويت وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 502 لسنة 2014 وقرار المدير العام رقم 246 لسنة 2017 بشأن قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم طلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار وعلى توصيات ادارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار.