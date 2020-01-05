مال وأعمال

أقامت شركة «وفرة العقارية» في مجمع المهلب لمدة 3 أيام مهرجاناً للأطفال بمناسبة السنة الميلادية الجديدة وذلك إيماناً منها بالمسؤولية الاجتماعية، والشراكة المجتمعية الفاعلة.

وتخلل الحفل جوائز ورسومات على الوجوه للأطفال، لمنح الرواد فرصة للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية، وكذلك الفوز بجوائز قيمة.

ووفرت «وفرة العقارية» لروادها كذلك فرصة تسوق ممتعة نالت إعجاب الزوار،كما عكست الفعاليات بوضوح رؤية «المهلب مول» التي تركز على ثقافة الضيافة بالكويت.

وفي ختام الفعاليات بدا واضحاً مدى الرضا والقبول من العملاء والرواد على حد سواء لمستوى الفعاليات، وإبداع المسابقات، والفقرات الموسيقية والترفيهية، التي وفرت تجارب قوية، وفاعلة.

ويحتل «المهلب مول» موقعاً متميزاً، متفرداً بتصميمه، وشكله المتميز على شكل سفينة تاريخية. ويضم العديد من العلامات التجارية، وعدداً من المطاعم المشهورة، والمرافق الترفيهية، ما يجعله وجهة تستقطب المتسوقين من كل أنحاء البلاد.

