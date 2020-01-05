مال وأعمال

اختار مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، رئيساً له لعام 2020، والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، نائباً للعام نفسه، اعتباراً من الأول من يناير 2020. وأعلن مجلس الإدارة عن هذه التعيينات الجديدة في اجتماعه الثالث والعشرين الذي عقد في 25 نوفمبر 2019 في كوالالمبور، ماليزيا. وتتناول الفقرات التالية نبذة عن المسيرة المهنية لرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة الجديدين:

يتولى د. محمد الهاشل منصب رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة منذ 2016، وهي الجهة المنوط بها الإشراف على أعمال المؤسسة، وهو المحافظ المناوب للكويت لدى كل من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.

ود. الهاشل عضو في عدد من المجالس العليا في الكويت مثل عضو المجلس الأعلى للبترول، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، ورئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، إلى جانب عضويته في عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية منها المجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الاستقرار المالي، ومجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية. قبل أن يصبح محافظاً لبنك الكويت المركزي، تولى د. محمد يوسف الهاشل عدداً من المناصب القيادية والتنفيذية، حيث شغل منصب نائب محافظ بنك الكويت المركزي، ومن قبله المدير التنفيذي لقطاع الرقابة ومدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي. وقبل ذلك، عمل الهاشل أستاذاً في كلية إدارة الأعمال في جامعة الكويت، وهو يحمل درجة الدكتوراه في التمويل. تولى الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني منصب محافظ مصرف قطر المركزي منذ مايو 2006، بعد أن بدأ مسيرته المصرفية في عام 1981، حيث شغل منصب نائب المحافظ خلال الفترة 1990-2001، وشغل بعد ذلك منصب رئيس ديوان المحاسبة خلال الفترة 2001-2006، قبل أن يتولى منصبه الحالي. كما يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال منذ مارس 2012 ورئيس هيئة قطر للأسواق المالية ورئيس لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر في قطر.

وقد تولى الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئاسة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 2013 والمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة حتى شهر ديسمبر 2013 وهو حالياً عضو في هاتين المؤسستين، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية إلى جانب كونه عضواً في مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي لعام 2014. ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار ورئيس لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزيّة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتأسست المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة هي مؤسسة دولية في 25 أكتوبر 2010 في ماليزيا، وتتخذ من كوالالمبور مقراً لها. وتتألف المؤسسة من مجموعة من البنوك المركزية والهيئات النقدية والمنظمات متعددة الأطراف لغرض تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتيسير الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية.

