مال وأعمال

ناقش تقرير متخصص أهم الأحداث للاقتصاد المحلي خلال 2019 الماضي، مشيراً إلى أنه لازالت صادرات النفط الخام هي المحرك الأساس لأداء الاقتصاد الكويتي، وركود سوق النفط مع اضطرار مصدريه إلى خفض المعروض من أجل دعم الأسعار يبطء من معدلات نمو الاقتصاد المحلي الذي انتظر طويلاً تعدد مصادر دخله. واضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنه ووفقاً لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست، حقق الاقتصاد المحلي نمواً حقيقياً موجباً في عام 2018، وتقدر أن يحقق نمواً بنحو 1.8 في المئة في عام 2019، بينما هبطت وكالة «ستاندر آند بورز» بتوقعاتها للنمو لعام 2019 إلى 1 في المئة فقط.

وأشار إلى أنه مازالت أسعار النفط منذ هبوطها التاريخي في خريف عام 2014 تراوح ما بين معدل 60-70 دولار سعراً لبرميل النفط، وهبط سعر برميل النفط الكويتي من معدل 68.5 دولارا لعام 2018، إلى معدل 64.3 دولارا لعام 2019. ولكن تقديرات النفقات العامة في الموازنة عن السنة المالية 2019/2020 ارتفعت إلى 22.5 مليار دينار من مستوى 21.5 مليار دينار لتقديرات السنة المالية السابقة.

ولفت إلى أنه بينما حقق الحساب الختامي عن السنة المالية الفائتة عجزاً فعلياً بحدود 1.3 مليار دينار ، وقدرت الموازنة الحالية التي تعتمد سعر أساس النفط 55 دولارا للبرميل عجزاً افتراضيا بحدود 7.7 مليارات دينار بعد خصم 10 في المئة احتياطي الأجيال القادمة، تشير الأرقام الفعلية حتى نهاية عام 2019 –9 شهور من السنة المالية- إلى عجز فعلي محتمل بحدود 3.9 مليارات دينار وفقاً لبيانات تقرير المتابعة الشهري لوزارة المالية.

وبتاريخ 24 ديسمبر 2019، وقعت كل من الكويت والسعودية اتفاقاً حول عمليات إنتاج النفط في المنطقة المقسومة –يابسة ومغمورة- وذلك من المحتمل أن يعيد نصيباً من الإنتاج الكويتي بحدود 250 ألف برميل يومياً توقف منذ 5 سنوات وهو إنتاج له تكاليف وفقاً للاتفاق ستقدر في وقت لاحق بعد اللجوء للتحكيم.

ومازالت السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي حذرة وجل قلقها يتجه إلى دعم النمو للاقتصاد المحلي وإلى تنافسية أو توطين الدينار الكويتي.

وخلال النصف الثاني من عام 2019، قام الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة الأساس على الدولار الأميركي 3 مرات، وافقه بنك الكويت المركزي مرة واحدة، وعليه عاد الهامش على فائدة العملتين إلى 1 في المئة بعد أن كان 0.5 في المئة.

وانخفض مستوى التبعية بين سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي وسعر الخصم على الدينار الكويتي منذ أول تغيير -زيادة- للفيدرالي الأميركي في 19/12/2015 وأكثر تبعها 10 تغييرات أخرى بالزيادة والخفض، بينما لم يتغير سعر الخصم على الدينار الكويتي سوى 4 مرات، وكانت سياسة صائبة.

وأقرت الكويت قانوناً لتطوير المنطقة الشمالية، وقدر عدد الوظائف المواطنة التي يخلقها بحلول عام 2035 بنحو 220 ألف وظيفة وبإنتاجية هي الأعلى في العالم وبمستوى إنتاجية العامل السنغافوري وبتوجه صريح لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وبكلفة بحدود 450 مليار دولار، وهو توجه طيب من حيث المبدأ. ولكنها أقرت استراتيجية أخرى تكلفتها أيضاً بحدود 450 مليار دولار أميركي وهدفها مزيداً من اعتماد البلد على النفط برفع طاقته الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2040. ما لا نعرفه هو كيف يمكن التوفيق بين الاستراتيجيتين من موقف ضد أو مع أيا منهما، ولا كيف يمكن أن تحتمل البلد استثمار كل هذه المبالغ في كليهما، ولا كيف يمكن خلق فرص عمل منافسة بإنتاجية فائقة مع نظام تعليم عالي الكلفة وضعيف النوعية أو المخرجات.

وواصلت بورصة الكويت خلال العام تفوقها وارتفعت بمستوى سيولتها بنحو 86.3 في المئة مقاسة بمعدل قيمة التداول اليومي مقارنة بسيولة عام 2018، وذلك بعد ثلاث ترقيات طالتها على ثلاث مؤشرات آخرها في ديسمبر الفائت على مؤشرات MSCI وإلى مرتبة الأسواق الناشئة، ومعها كسب مؤشرها العام نحو 23.7 في المئة، نصيب مؤشرا السوق الأول نحو 32.4 في المئة والسوق الرئيس نحو 3.6 في المئة.

وحتى 25 ديسمبر 2019، بلغت قيمة استثمارات الأجانب في قطاع المصارف الكويتية نحو 1,744.4 مليون دينار نصيب «بنك الكويت الوطني» نحو 1,080 مليون دينار أو نحو 61.9 في المئة من إجماليها، ونصيب «بيت التمويل الكويتي» نحو 421 مليون دينار أو نحو 24.1 في المئة من إجماليها، ونصيب «بنك الخليج» نحو 111.2 مليون دينار أو نحو 6.4 في المئة من إجماليها، أي أن نحو 92.4 في المئة من استثمارات الأجانب في قطاع المصارف في البنوك الثلاثة.

