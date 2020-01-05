مال وأعمال

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة أن إقراض البنوك في منطقة اليورو للشركات نما بأبطأ وتيرة في عام ونصف العام في نوفمبر، ما يشير الى حذر متزايد على الرغم من قوة في الأسواق المالية وإجراءات تحفيزية جديدة من البنك المركزي. ومع نمو لا يذكر لاقتصاد منطقة اليورو، استأنف المركزي الأوروبي برنامجه لمشتريات السندات البالغ قيمته 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) أواخر العام الماضي وخفض أيضا أسعار الفائدة وكشف عن جولة جديدة من القروض الرخيصة للبنوك التي تقدم الائتمان للاقتصاد. وأظهرت البيانات أن القروض للشركات غير المالية نمت بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر وهو أدنى معدل منذ أبريل 2018. واستقر نمو القروض الى الأسر عند 3.5 في المئة.