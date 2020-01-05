مال وأعمال

أكد عقاريون ان الدولة أكبر تاجر للعقار نتيجة لامتلاكها نحو 94 في المئة من الأراضي وهو ما تسبب في قلة المعروض مع زيادة الطلب ما تسبب في العديد من الأزمات على مدار أكثر من 20 عاما، مشددين على ان الحل يكمن في إنشاء هيئة عقارية تضم جميع الدوائر الحكومية أسوة مما هو متبع مع الصناعة والزراعة وذلك من اجل تنظيم السوق والقضاء على الفوضى الحالية.

وشهدت ديوانية «النهار» اتفاق المشاركين - عبدالرحمن الحمود رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري وطارق العتيقي المدير العام الأسبق في الشركة الكويتية للمقاصة العقارية الخبير العقاري وعماد حيدر ونائب رئيس مجلس الادارة في الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار - على ضرورة ان تلتفت وزارة التجارة إلى سوق العقار ويكون من اولوياتها في المرحلة المقبلة خاصة انه المصدر الثاني للدخل بعد النفط موضحين ان هناك قوة فاعلة داخل السوق تقاوم تنظيمه والدليل تصفية المقاصة العقارية رغم انها كانت الامل الوحيد لانقاذ السوق.

وقال عبدالرحمن الحمود ان سوق العقار «بلا والٍ» تديره إدارة متواضعة بلا خبرات بالاضافة الى غياب البيانات والاحصائيات الحقيقية مع ضرورة ان تتجه الدولة الى التطوير الالكتروني بعيدا عن الدورة المستندية المملة، متوقعا استمرار الأزمة العقارية في 2020 خاصة اننا في عام انتخابات في مجلس الأمة وستكون هناك مزايدات كبيرة جدا وتشكيل وزارة جديدة والتي يراها البعض انها ستكون مرحلية بالاضافة الى الوضع الاقليمي الذي نعيش فيه حاليا سيئ جدا واخيرا ان القدرة المالية للحكومة محدودة وفيها عجز . ومن جانبه، قال طارق العتيقي ان سق العقار في الكويت قديم وتجاوز اكثر من 50 عاما ولا يوجد احد مهتم بتنظيم السوق لان الفوضى تخلق فرصا حق بعض الافراد كما ان الاحتكاك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يفتح باباً خصباً للفساد في ظل الدورة المستندية الطويلة . ودعا العتيقي الدولة الى بناء 40 مدينة سكنية ما بين سكن خاص واستثماري وتجاري لحلحلة الأزمة العقارية ، موضحا ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 منعا القطاع الخاص من الاستثمار في السكني رغم انهما جزء من حل المشكلة. وقال عماد حيدر ان سوق العقار من أكبر أسواق الكويت ولكن القوانين البالية التي تنظمه تسببت في ظهور المشاكل في مقدمتها قضايا النصب العقاري، لافتا الى ان اتحاد الوسطاء عمل على تحجيم الدخلاء للارتقاء بالمهنة وتعاون مع العديد من الوزارات الحكومية لايجاد مشاكل السوق، داعيا الى تفعيل الرهن العقاري عبر بنك الائتمان بحيث يكون نصفه بلا فائدة والنصف الاخر بفائدة ميسرة.

وفيما يلي نص ديوانية «النهار»:

وناقشت الديوانية 5 محاور رئيسية في مقدمتها السوق العقاري وقضية الأسعار وكيفية حل الازمة العقارية وتوقعاتهم لحركة السوق خلال 2020.

1 - تنظيم السوق العقاري

البداية كانت مع المحور الاول للديوانية الذي يدور حول تنظيم سوق العقارفي الكويت حيث اكد عبد الرحمن الحمود انه عندما دعوت الى ديوانية «النهار» رجعت الى الارشيف الخاص بي ووجدت ان وزارة التجارة عام 1999 اصدرت دراسة عن مشاكل سوق العقار وحددتها وكيفية علاجها والان بعد مرور ما يقارب من 20 سنة فوجئت بأن المشاكل كما هي ولم يتم إصلاح أي شيء بل انها زادت المشاكل على المشاكل التي كانت موجودة .

وأضاف ان سوق العقار الكويتي للاسف «سوق بلا والٍ» فرغم ان العقار في الكويت يمثل ثاني بند في الدخل القومي الاجمالي بعد النفط بما يضمه من مشتملات (التشييد والسلع الإنشائية والمقاولات وغيرها) وهو يمثل ما يقارب من 8 في المئة من الناتج القومي ولكن لا توجد أي جهة رئيسة تهتم به، خاصة انه اذا تم النظر الى الصناعة في الكويت رغم انها لا تمثل شيئا في الاقتصاد الكويت فلها هيئة عامة للصناعة ، كذلك نفس الشيء مع الزراعة فرغم ان ناتجها صفر وتستهلك المياه الجوفية والكهرباء والأراضي وبالتالي فكلفة الزراعة غالية ورغم ذلك لها هيئة عامة للزراعة، ولكن العقار ليس له أحد، وبالتالي فالمشاكل تتفاقم به .

وزاد الحمود ان المشكلة الأولى تبدأ بعدم توفير أي بيانات حقيقية وآنية للعقار مثل ما يتم مع المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية حيث انه يمكن بعد انتهاء جلسات التداول يصدر كشف أو نشرة بما تم بيعه أو شراؤه والكميات والأسعار سواء من شركة البورصة أو من شركة المقاصة ودون ان يعرف أحد من باع أو اشترى وبالتالي يكون لدى المتداول أو المستثمر خريطة كاملة لحركة التداولات اليومية وبالتالي يستطيع اتخاذ قراراته بشكل مدروس، ولكن بالنظر الى سوق العقار لا نجد أي بيانات بل ان البيانات المتداولة تعتمد على احصائية وزارة العدل والتي لم تعد كافية، كما ان باقي الاتحادات مثل العقاريين أو وسطاء العقار لا نجد أي بيانات حقيقية أو مستمرة عن وضع العقار رغم انه من المفترض ان تكون لهم مساهمات أكبر في هذا المجال، خاصة ان محاولاتهم ولكنها دون المستوى المطلوب منهم ، ولذلك فالسوق بدون والٍ فوزارة التجارة بها وكلاء وزارة في كل شيء إلا في العقار لديهم إدارة صغيرة في جنوب السرة وقدرتهم متواضعة جدا وبالتالي فسوق العقار مظلوم.

سوق قديم

ويرى طارق العتيقي انه ما في شك ان سوق العقار في الكويت قديم وتجاوز اكثر من 50 عاما بعد استقلال الكويت والتي صدرت عامي 1961 و1962 حيث صدرت مراسيم تنظيم مهنة السماسرة والواسطة العقارية وطرق البيع وتم إنشاء السجل العقاري بعد ان تم اخذه من الديوان الاميري خلال ايام الوزير عبد الله المفرج عندما كان وزيرا للعدل وتم ضمه لوزارة العدل ووقتها كان العقار أسعاره زهيدة لا تتجاوز 25 ألف دينار للفيلا السوبر ديولكس في الشويخ ولم يكن هناك بيع أو شراء ولم تكن هناك مشاكل في السوق .

وزاد العتيقي ان المشاكل بدأت بعد ارتفاع الأسعار نتيجة قرار اتخذته الدولة بتوزيع الثروة عن طريق التثمين فبدأت الناس يكون معها فلوس، وبدأت الأسعار ترتفع ببطء، ومع زيادة السكان وارتفاع الطلب أصبحت القسائم بالملايين وخلال الفترة التي طافت بدأت تظهر مشاكل عدة من جانب المشترين أو البائعين أو حتى من الوسيط العقاري، ولذا فلجنة الشكاوي في وزارة التجارة التي كانت تجتمع كل 3 شهور اصبحت الآن تجتمع شهري اونصف شهريا وذلك بسبب كثرة المشاكل .

وأضاف العتيقي ان الاشكالية التي اراها تسيطر على السوق انه لا يوجد تطوير رغم حجم السوق الآن بالمليارات بعد النفط وانه يسبق سوق البورصة إلا انه لا يوجد احد مهتم بتنظيمه، بل أكاد أجزم أن هناك ناساً معارضين للتنظيم وذلك لأن الفوضى تخلق فرص حق لبعض الأفراد، وبالتالي هناك من يحارب التنظيم ولذلك فهذا قطاع كبير يحتاج الى تأسيس سوق شبيه لسوق الأوراق المالية مكون من جميع الدوائر الحكومية المعنية بالعقار مثل المساحة في البلدية وأملاك الدولة والسجل العقاري بالعدل ووزارة التجارة وتكون تحت إدارة ورقابة واحدة وشاملة وتقوم بتوفير بيانات مستقبلية .

هيئة للعقارالحكومي

واوضح انه من الصعب تقييم السوق وتحديد توجهاته ومؤشراته العقارية وذلك حتى يمكن بناء دراسات اقتصادية لتحديد اطر السوق المستقبلي من ارتفاعات في الأسعار والمناطق المطلوبة وكذلك اتجاهات السوق ولن يتم تحديد ذلك إلا من خلال التنظيم، والدولة اعلنت انها بصدد إنشاء هيئة للعقار وللاسف سوف تختص بالمباني الحكومية والأسواق التي يتم تأجيرها بنظام BOT وهذا ما كان مفروض لان الاصل هو تأسيس هيئة للعقار تقوم بتنظيم السوق العقار ويكون تحتها جميع الجهات المختصة بالعقار من جميع الوزارات حتى لوكانت إدارة الإطفاء التي تشرف على المباني والمطاعم التي يتطلب منها موافقات تراخيص وذلك من خلال شباك واحد يتقدم من خلاله صاحب العقار الى الهيئة ويكون معه الوثيقة الصادرة من وزارة العدل لانه ليس من المنطقي ان أخذ الكتاب من الدلال لوزارة العدل يطلبون مني ان اذهب الى البلدية والإطفاء وغيرها .

وزاد انه من المعروف ان أي احتكاك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يكون مرتعاً خصباً للفساد ، ولذلك نسمع ان هناك رشاوى في بعض الجهات لكي تحصل شهادة اوصاف أو باقي الموافقات من الجهات الاخرى، ولهذا فلابد ان تكون هناك جهة حكومية تتسلم الوثيقة وهي تنهي جميع الإجراءات وبالتالي سيكون هناك كونترول ورقابة وسهولة في الإجراءات وسنقضي على الدورة المستندية الطويلة التي قد تستغرق شهرين أو 3 شهور وتزيد هذه المدة في القسائم الصناعية .

وأضاف العتيقي ان هذه الإجراءات العقارية ستنتهي خلال يوم أو يومين على الاكثر فقط تذهب البطاقة المدنية والوثيقة وذلك لوجود رقابة فعالة بالكشف على صاحب المعاملة ، وبالتالي لابد ان يكون لدينا في الكويت تنظيم للسوق مثل البورصة خاصة أنه كان توجه لاقامة المقاصة العقارية وللأسف لم تطبق لانها تعتمد على الشفافية مثل بورصة الاسهم ومقسمة على المناطق السكنية ، ويقوم الوسيط العقاري بادخال اوامر الشراء مثل البورصة وكانت العمولة واحد في الألف وللأسف تم محاربتها حتى تم إعلان إفلاسها .

فوضى وقوانين بالية

ومن جانبه، أوضح عماد حيدر أن سوق العقار من أكبر أسواق الكويت واكثرها فوضى بسبب القوانين البالية التي تنظمها منذ عام 1959 وكذلك قوانين تنظيم المهنة التي صدرت عام 2011 وهو ما تسبب في ظهور قضايا النصب العقاري أخيراً بسبب قدم القوانين حيث أصبح من السهل الالتفاف عليها، لافتا الى ان القوانين إذا كانت شديدة ومستحدثة ومفعلة وليست موضوعة في الادراج ليتم منع العديد من الاشكاليات، ولذا فنحن نحتاج الى تنظيم سوق العقار.

وقال حيدر اننا نترقب ان تلتفت وزارة التجارة لسوق العقار ويكون من أولوياتها في المرحلة المقبلة ، ونحن في اتحاد الوسطاء نعمل على قدما على وساق لتطوير السوق خلال 2020 من تحجيم الدخلاء وعدم التعامل معهم من اجل الارتقاء بالمهنة.

وقال حيدر انه لتنظيم السوق فاننا نحتاج الى اتخاذ عدة إجراءات وهي:

1- تعامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص به مشاكل قوية خاصة ان القطاع الحكومي يسير برتم بطيء والدورة المستندية كما هي من 20 عاما دون تغيير رغم التطور الذي شهدته الدول المجارة في الدورة المستندية والتي تنتهي في نصف ساعة.

2- يجب على وزارة التجارة فرض رقابتها على السوق العقاري من خلال المزيد من التعاون مع اتحاد وسطاء العقار.

3- ضرورة إعطاء وزارة العدل مساحة أكبر للوسيط العقاري لترتيب الأمور بين البائع والمشتري والأخذ بملاحظات الاتحاد لمساعدتهم.

4- مواجهة قضايا النصب العقاري للقضاء عليها من خلال الفصل في النصب العقاري بين الشق العقاري والشق القانوني وذلك لسرعة حل هذه المشكلة التي بدأت تظهر في العامين الأخيرين ولذا طلبنا من وزارة التجارة ان يكون دورها في مساعدة المستثمر العقار اما المتضرر فيذهب الى وزارة العدل والقضاء .

وقال عبدالرحمن الحمود ان هناك قوة داخل السوق تقاوم التنظيم وهذه القوة الفاعلة وأكبر دليل على ذلك انه في عام 1998 أصدر وزير التجارة عبد العزيز الدخيل قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم السوق وكنت عضوا بهذه اللجنة واهم ما صدر عن اللجنة هو إنشاء المقاصة العقارية وكانت الامل في ان تقوم بالدورالذي تقوم به المقاصة في البورصة وتكون مسؤولة عن كل الاوراق الخاصة بالبيع والشراء والوساطة.

2 - قضية الأسعار

أما عن المحور الثاني للديوانية والذي يدور حول المستويات السعرية للقطاعات العقارية فقد رأي الحمود ان أسعار العقار في الكويت ليست لها أي علاقة بالمتغييرات أو المحددات الاساسية فالمفروض ان المستفيد من العقار السكني والذي يبحث عن السكن هم الشباب فالأصل ان شراء بيت يكون من خلال 20 في المئة من دخل الشخص خلال 15 عاما، كما في كل دول العالم، ولكن في الكويت الخريج معاشه يصل الى الفي دينار شهريا وبالتالي 20 في المئة تعني 400 دينار في 15 عاما تساوي 70 ألف دينار، بينما سعر اقل قسيمة 400 متر في ابو فطيرة أو غيرها لا تقل عن 250 ألف دينار وعملية التشييد 80 ألف دينار أي اقل كلفة للبيت 330 ألف دينار .

وزاد ان السؤال من اين سيوفر الشاب هذا المبلغ وبالتالي فالأسعار ليس لها علاقة بالدخل، وهي ذات المشكلة في القطاع الاستثماري حيث الذي يقطن بها مدرس أو محاسب وغيرهم رواتبهم من 500 الى 600 دينار وبالتالي اذا كان إيجار الشقة 300 الى 350 ديناراً، فمن المفروض انه حسب القانون الدولي ان الشخص الذي يكون راتبه 600 دينار يجب ان يقطن في شقة لا يتعدي إيجاره 90 الى 100 دينار، وبالتالي فالإيجارات الحالية مبالغ فيه ولا تتناسب مع الدخول.

وحول العقار التجاري اوضح الحمود ان سعر المتر التجاري في الشهر يساوي ما يتم دفعه في السعودية في عام ،لافتا الى ان سعر المتر يتراوح ما بين 14 الى 17 ديناراً للمتر شهريا، في المقابل سعر المتر في السعودية من 100 الى 120 ريال في العام وهذه الأسعار تعد مشكلة في ظل الوضع الاقتصادي والمشاكل التي تعاني منها الشركات مما لا يؤهلها لدفع مثل هذه الإيجارات .

احتكار الأراضي

وأشار الحمود الى ان السؤال الملح لماذا هذه الأسعار في سوق العقار ، موضحا ان الاجابة تكمن في احتكار الدولة للأراضي وهي تملك 94 في المئة ولا يوجد دولة في العالم مثل الكويت حتى أن روسيا خلال الستينيات ملكية الدولة 64 في المئة، فلا يوجد دولة تملك اكثر من 90 في المئة من أراضيها لان هذا انعكس على انخفاض المعروض من القسائم بحيث لا تتجاوز 6 في المئة بما فيها الوحدات التي تستغلها الدولة من مدارس ومستشفيات ومخافر وغيرها للمنفعة العامة ، ولذا فالحل الجذري ان تقوم الدولة باعادة النظر في احتكار هذه الأراضي داخل الديرة التي نعيش فيها الان.

ومن جانبه، قال طارق العتيقي ان الاحتكار الحكومي للأراضي له اثار سلبية اقتصاديا ومجتمعيا فنحن لدينا جيل من الشباب لا يستطيع شراء بيت حتى بعد 15 عاما من العمل ولهذا فالغالبية يضطر الى الإيجار في المناطق الداخلية بـ 500 دينار الى ألف دينار وبالتالي لا يكون لديه قدرة على شراء بيت في أي وقت ويسمع ان القسيمة 375 متراً بـ 440 ألف دينار وبالتالي فهذه دعوة غير اخلاقية لكل شاب كويتي ان يكون فاسدا لانه يسمع في وسائل الاعلام والاتصال الاجتماعي عن الفساد والسرقات وهو ما يمثل ضغطاً نفسياً عليه ، ما أدى الى عزوف الشباب عن الزواج .

وزاد العتيقي ان الدولة يجب عليها بناء 40 مدينة سكنية ما بين سكن خاص واستثماري وتجاري ولكننا لن نري منها أي شيء خلال 2020 ، فاقتصاديات المدن تقوم على توفير حل للازمة وتقليل الطرق وطالما لا يوجد حلول أو مخططين ، فقبل قانون سيئ الذكر 8 و9 لسنة 2008 والتي منع القطاع الخاص من الاستثمار في العقار السكني رغم ان الشركات كانت جزء من حل المشكلة من خلال اخذ بلوكات تتكون من 20 قسيمة ويقومون بتطويرها وبيعها بأسعار تنافسية بل ان بعضهم كان يرتب تمويلاً للمشتري وهو امر مطبق في كل دول العالم .

قوانين خطأ

وأوضح العتيقي ان هؤلاء يطلق عليهم مطورون وعقاريون وعندما صدر القانون 8 و9 من مجلس الامة قالوا انه يهدف الى القضاء على المضاربين وسيكون في قدرة المواطن شراء بيت من راتبه وذلك بعض تفاقم المشكلة، ولكن الكل يعلم ان المواطن لا يملك الخبرة فالدولة تعطيه القسيمة والقرض وتتركه في مهب الريح مع مشاكل البناء وهو ليس لديه خبرة في البناء أو الخرائط أو المقاولات .

وأكد العتيقي انه لا يتفاءل خيرا وأرى أن الأسعار سوف تواصل ارتفاعها في ظل الأوضاع الراهنة ما لم تكن هناك نظرة شاملة من الحكومة بإطلاق يدها في العقارات وتسعى بشكل جدي في حل المشكلة الإسكانية .

وقال عماد حيدر انه بالنسبة لمشكلة ارتفاع الأسعار في العقار الاستثماري فناك سببان وراء ذلك هما :

1- كثرة الشواغر في العمارات الاستثمارية.

2- زيادة تعريفة الكهرباء.

وزاد حيدر ان أغلب الملاك باعوا العمارة التي يملكها واشتروا بدلا منها 4 قسائم سكنية وتم بناؤها بنظام الإيجارات وهو ما أسهم في ارتفاع الأسعار السكنية لاستخدامها كبديل للاستثماري وهو ما تسبب في ان هناك مناطق جديدة اصبحت أغلى من المناطق القديمة مثل جنوب السرة فهي أغلى من السرة وغرب مشرف اغلى من مشرف وهناك مناطق في شرق القرين (المسايل – ابوفطيرة – الفنيطيس – العقيلة) التي ترتكز فيها 60 في المئة مبيعات العقار السكني مع زيادة الطلب من المشترين الذين يريدون إنشاء شقق تمليك، كما انها بالنسبة للشباب فهي من ارخص المناطق بالنسبة لهم لانها في موقع متوسط بين المناطق الداخلية والخارجية.

وأضاف حيدر ان بعض الملاك في مناطق جنوب السرة كان قد اشتروا القسائم بأسعار زهيدة ويبيعونها الآن باغلي الأسعار وأغلبهم يسعون الى إعادة التجربة مرة ثانية في شرق القرين والمسايل من خلال بناء 3 ادوار وسرداب ويتم تأجير 4 شقق ويسكن هو في البيت ويكون هناك دخل إضافي له من جراء ذلك وهذا الأمر أسهم في زيادة الطلب في المناطق السكنية وتسبب في جعل العقار الاستثماري متذبذباً.

وعن العقار التجاري أوضح حيدر ان المشروعات الصغيرة انعشت السوق العقاري واغلب الشباب بمشاريعهم انعشت الطلب على التجاري مع كثرة المطاعم والعيادات الطبية والتجميلية، كما ان العقار الصناعي شهد ارتفاعا بنسبة 5 في المئة في الربع الثالث لذات السبب .

وأشار عماد حيدر الى ان الاتحاد قام لاول مرة بعمل اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة اسطنبول لحماية المستثمر الكويتي من قضايا النصب العقاري في تركيا وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة ووزارة الخارجية وبالتالي تم حل المشكلة بابسط وسيلة وتمت الاتفاقية في ظل سعي الأتراك الى تنظيم السوق العقار التركي وجذب المستثمرين اليهم خاصة ان بيزنس العقار من اهم الأسواق لديهم ،واصبح لدينا خط ساخن بين غرفة تجارة اسطنبول واتحاد السماسرة والقانونين لكتابة العقد ولعدم المبالغة في الأسعار وتوفير جهات تمويلية هناك لمساعدة المستثمر الكويتي في تركيا .

3 - حلول الأزمة العقارية

وشهد المحور الثالث لديوانية «النهار» حول اهم الحلول الانية والمستقبلية للأزمة الإسكانية في الكويت تطابقاً في اراء المشاركين حيث قال عبد الرحمن الحمود انه من الضروري إعادة تنظيم سوق العقار فرغم محاولات اتحاد سماسرة العقار واتحاد العقاريين إلا ان محاولاتهم محدودة في ظل تجاهل الجهات الحكومية للقطاع العقاري ، ولهذا نأمل ان يكون هناك هيئة مستقلة قادرة على مباشرة تنفيذ هذه الحلول ، بالاضافة الى توفير الأراضي خاصة ان قانون في الاقتصاد هو العرض والطلب وطالما ان هناك قلة في العرض سيكون هناك ارتفاع في الأسعار .

وأوضح الحمود ان الدولة عليها الاتجاه للتطوير الالكتروني فلا داع الى هذه الدورة المستندية المملة القاتلة .

محدودية المعروض

وأشار طارق العتيقي الى انه في ظل محدودية المعروض في العقار ووجود اموال متضخمة في البنوك والتي تتجاوز 42 مليون دينار منها 6 مليارات دينار ودائع القطاع الحكومي والشركات الحكومية و36 مليار دينار ودائع القطاع الخاص بالتزامن مع محدودية توفير العقارات وغياب الفرص الاستثمارية في الكويت إلا أنه في سوق الاسهم والعقار وجدنا الاغلب يتجه الى الاستثمار في العقار خصوصا اذا كان العقار مشيدا وبه عوائد إيجارية، بالتالي يستطيع التحصيل الشهري منه بعكس الاستثمار في البورصة حيث عليه اختيار الاسهم المناسبة وينتظر توزيع الارباح النقدية ولهذا البعض لغياب الخبرة يتخوف من الاستثمار في البورصة .

وزاد العتيقي ان السوق العقاري يشهد تركيز السيولة في الجانب المضاربي وهو الأمر الذي يمكن للحكومة ان تحل الأزمة بنسبة 100في المئة ولكن من الممكن حلحلة الأزمة من خلال إقامة مدينة سكنية ليس بالضرورة ان تكون البينة التحتية مكتملة 100 في المئة ولكن يمكن الاستفادة من تجربة اليرموك وقرطبة والسرة والجابرية التي تمت اقامتهم وتوزيعهم رغم محدودية البنية التحتية فالمياه كانت تناكر والطرق ممهدة والكهرباء أعمدة خشبية .

وأكد العتيقي انه يجب على الدولة حل الأزمة الإسكانية الخانقة والارتفاع الفلكي للأسعار والاستعانة بالقطاع الخاص ، فالحلول متوافرة ولكنها تحتاج الى الجدية من الحكومة وهذا غير متوفر لديها على الأقل حاليا .

ومن جانبه، أوضح الحمود انه لابد من فتح الباب للقطاع الخاص وكذلك المطوريين العقاريين العالميين والاستفادة من تجاربهم ، فلدينا في الكويت ما يزيد عن 100 ألف طلب ويجب عليها اولا توفير الأراضي ويقوم القطاع الخاص والشركات العالمية بتطويرها وبالتالي سيتم حل المشكلة في اقرب وقت .

واشار حيدر الى ان هناك 5 إجراءات لابد ان تقوم بها الدولة للخروج من النفق المظلم للمشكلة الإسكانية وهي :

1- لابد من تطوير وتنظيم السوق العقاري .

2- تشديد الرقابة وتفعيل القوانين مع المتعاملين في السوق العقاري .

3- تنظيم السوق الإلكتروني الموازي للسوق العقاري لانه سيكون سوقاً واعداً وكبيراً.

4- تشديد الرقابة على السوق ليكون امانا من عمليات غسيل الاموال والنصب العقاري وخالياً من المشاكل سواء العقار المحلي أو الخارجي .

5- لابد ان تضع الحكومة خطة واضحة المعالم لحل المشكلة الإسكانية وتكون قابلة للتنفيذ.

واضاف حيدر ان هذه الإجراءات لو تم تنفيذها في 2020 بالتزامن مع تفعيل الرهن العقاري الذي يمكن من خلال بنك الائتمان ان يوفر قروضاً للشباب عبر الرهن العقاري ليكون مثل قرض الزواج ويكون نصفه بدون فائدة والنصف الآخر بفائدة ميسرة ليقوم بشراء بيت أو قسيمة وهذا الأمر سيفيد بنك الائتمان ان يمول نفسه بنفسه ويفيد المواطن لانه لن يذهب الى أي بنك آخر وسيعتمد على بنك الائتمان في البناء وفق احتياجاته وبالتالي فالرهن العقاري سيكون ايجابياً وهو مطبق في كل دول العالم لانه سيفيد المواطن والبنك في ذات الوقت .

وأوضح العتيقي انه كان في السابق بنك التسليف وكان يعطي قرضاً بـ 54 ألف دينار في السابق واصبح الآن 70 ألف دينار والواقع ان 54 ألف دينار زمان كانت تبني بيت والبيت ذو حالة جيدة سعره لا يتجاوز 120 ألف دينار ،ولكن الآن 70 ألفاً لا تكفي لبناء بيت مع الأسعار الجنونية للقسائم السكنية وبالتالي القرض السكني لم يعد كافيا.

4 - تطوير العاصمة

ودعا الخبراء خلال ديوانية «النهار» الى ضرورة إعادة النظر في وضع العاصمة الحالي وإعادتها مرة ثانية كدرة الخليج كما كانت في السبعينيات من القرن الماضي.

وقال عبدالرحمن الحمود ان عاصمة الكويت الآن عاصمة أشباح ظلام في ظلام ومعظم الأراضي بها فضاء وغير مستغلة ملك للدولة كما ان اشكال البناء من أتعس ما يكون فلا يوجد بناية لها مواقف رغم ان القانون ينص على ان كل بناية لابد ان يكون لها موقف، وهذه الاشكاليات جعلت وضع العاصمة سيئاً جدا وهي من اسوأ عواصم العالم .

ومن جانبه قال طارق العتيقي ان العاصمة تعد القلب النابض في النهار ولكن في الليل يكسوها الظلام فيما عدا المباركية التي في طريقها ان تكون مثل العاصمة وذلك بسبب قانون bot والذي أدى الى ارتفاع جنوني للإيجارات من قبل الشركة التي رست عليها المزاد، وذلك لأنها دفعت فلوساً كثيرة لتتعاقد على السوق، وهذا الأمر تسبب في قتل السوق لان عملاء السوق من أصحاب الدخل المتوسط والمستأجرين مضطرون لرفع الأسعار لمواكبة الصعود الجنوني للإيجارات .

وأشار الى انه غير متفائل بحل مشاكل العقار أو تطوير العاصمة بل اننا بعد 10 أعوام سوف نتحدث في ذات المشاكل بل ان قسيمة الأرض التي تباع الآن بـ400 ألف دينار ستباع وقتها بـ 800 ألف وذلك لان الحكومة لا تسعى لحل الأزمة وهناك شح في الأراضي واستمرار وجود الحلقة المفقودة بين أجهزة الدولة فالدولة تقول ان الأراضي لابد ان تطلقها شركة النفط وفي المقابل شركة النفط تلقي الكرة في ملعب البلدية وذلك لعدم وجود مخطط هيكلي وتنظيمي للمدن والناس ضايعة بينهم ، كما ان من أسباب ارتفاع الأسعار الخطة غير مدروسة للتركيبة السكانية ووجود وفرة مالية وزيادة عدد السكن وبالتالي فالمستويات السعرية ستستمر في الصعود .

وأضاف عماد حيدر ان هناك ما يسمى العاصمة المتنقلة مثل أنقرة العاصمة التركية ولكن الواقع أنها أسطنبول وكذلك برن عاصمة سويسرا ولكن الواقع انها جنيف وهذا في كل دول العالم واليوم ارى ان عاصمة الكويت هي الافنيوز، فزمان كان السوق التجاري في شارع فهد السالم والآن أصبح مظلما، ونترقب المستقبل في المركز المالي وهي فكرة ممتازة ولكن على ارض الواقع صعب وتوقعات تشير الى ان شمال الكويت في مدينة الحرير هي عاصمة الكويت المستقبلية في 2035 والان بدأنا نرى المشروعات الصغيرة هي التي تنير العاصمة وجذبت الرجل للعاصمة في الليل.

5 - توقعات السوق

وعن توقعات المشاركين في الديوانية لأوضاع سوق العقار في 2020 فقد توقع الحمود ان تستمر حالة الركود وذلك لعدة أسباب وهي:

1- أننا في عام انتخابات في مجلس الأمة وستكون هناك مزايدات كبيرة جدا.

2- تشكيل وزارة جديدة والتي يراها البعض انها ستكون مرحلية.

3- الوضع الإقليمي الذي نعيش فيه حاليا سيئ جدا .

4- القدرة المالية للحكومة محدودة وفيها عجز .

وهذه المؤشرات لوضع الاقتصاد الكويتي والذي سينعكس بالسلب على قطاع العقار والذي توضح ان القادم من الزمن لا يدعو الى التفاؤل .

ومن جانبه أوضح حيدر ان سوق العقار في 2020 سوف يشبه السوق في 2019 وما حدث في 2018 خاصة ان السكني ارتفع دون مبرر وخاصة في الربع الاخير بنحو 16في المئة ، كما ان العقار الاستثماري كان متذبذبا واتوقع ان يستمر على ذات المنوال ما لم يكن هناك اشياء جوهرية تغيير في السوق، ولن يتم ذلك إلا بقرارات قوية ، لافتا الى ان السوق العقاري لا يتأثر بالاوضاع الجيوسياسية أو الاوضاع الاقليمية ولكنه يتأثر اكثر شيئا بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع العقار ذاته .

ورأى طارق العتيقي انه بالنسبة للأسعار في 2020 فطالما لايوجد أمر مستجد من الدولة وخاصة طرح مدن إسكانية جديدة فسوف تستمر الأسعار في ارتفاعها، موضحا انه عند طرح قسائم جنوب السرة 500 متر رأى البعض ان الوضع لن يتغير وسوف تذهب أسعار القسائم بهذه المناطق الى النصف مليون دينار وهو ما حدث بالفعل وذلك لأن الدولة تعد أكبر تاجر عقار في الكويت ومحتكرة للقسائم في جميع القطاعات، فالوضع سيئ وظهر ذلك جليا خلال المزاد الذي أجري أخيراً على 4 قسائم في الفنيطيس وتم بيعها بـ 1.441 مليون دينار بمتوسط سعر القسيمة 440 ألف دينار ، فالمتر تجاوز ألف دينار وهي تعد أسعار فلكية جدا جدا واعتقد انها سوف تستمر بسبب الندرة ولذا فحل الأزمة ان تكون الحكومة جادة في طرح المزيد من الأراضي التعاون مع القطاع الخاص لحل المشكلة الإسكانية .

فشل «المقاصة العقارية»

قال الحمود ان الشركة المقاصة العقارية رغم انها شركة حكومية فشلت فشلا ذريعا لانها تحت ضغط تم تغيير بند واحد فبدلا ان تكون ملزمة صارت اختيارية وبالتالي فشلت، لافتا الى انه يتفهم ان شخص يؤسس شركة ويفشل ولكن الحكومة تؤسس شركة مهمة جدا وتصفي وهذا شيء مخجل وهو ما يؤكد ان هناك قوة ظلامية تحارب التنظيم. الاستعانة بالقطاع الخاص دعا العتيقي الى الاستفادة من مقترح بيت التمويل الكويتي «بيتك» والذي سبق ان اعلن عنه باستعداده لتطوير مناطق جديدة شريطة ان توفر الأراضي مقابل البنية التحتية ، لافتا انه يعتقد ان هذا افضل الحلول بدلا من دخول الدولة في اشكاليات اقامة المشاريع ، بحيث يقوم القطاع الخاص بتنفيذها واقامة البنية التحتية والتمويل من عنده وسوف يكسب البنك من جراء ذلك وكذلك يتم حل الأزمة الإسكانية والمواطن يستفيد والبنوك تستفيد. الفرز رفع أسعار الأراضي أوضح طارق العتيقي ان ضغوطات في فرز القسائم وبدأنا نرى قسائم 400 و375 متراً وهذا ادى الى حدوث تبعات اجتماعية وضغط على الخدمات والطرق بسبب الزحام، كما ان الفرز تسبب ايضا في رفع أسعار القسائم لان القسيمة التي كانت 750 متراً تباع بنصف مليون دينار ولكن بعد الفرز بلغت القسيمة 375 متراً تباع بـ 350 ألف دينار بالتالي ارتفع سعر القسيمة 700 متر من 500 ألف دينار الى 700 ألف دينار. أسعار الأراضي مبالغ فيها أشار الحمود الى انه ليس من المنطق ان تشتري قسيمة استثمارية في حولي أو السالمية بسعر المتر من 2000 الى 2500 دينار ويتم البناء عليها بنسبة 240 في المئة عند تشييد 40 شقة ويكون الربح في حدود 6 في المئة فقط عند التأجير بالأسعارالحالية ، فلابد ان تقوم الدولة ببيع الأراضي وتأجيرها للقطاع الخاص.