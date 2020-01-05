مال وأعمال

قال نائب رئيس مجلس الادارة في الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر اننا كاتحاد وسطاء العقار بدأنا في حل المشاكل السوق العقاري والتي تراكمت على مدار سنوات طويلة من اجل تنظيم سوق العقار من الاساس من خلال محاربة الدخلاء في المهنة كانت مزدهرة في الستينيات والسبعينات ولكن وجود الدخلاء من المواطنين والوافدين، فلم تعد للمهنة هيبة مثل المدرسين الخصوصين الذين يعملون في الامن بالصباح ومدرسين في المساء.

وأضاف ان البداية كانت بالترتيب مع إدارة العقار في وزارة التجارة وتم ترتيب الأمور التي تتعلق بالعقار وعمل العقد الالكتروني بديلا عن العقد الورقي وسيتم العمل به نهاية الربع الاول وتم من خلاله ربط 6 جهات معا وهي المعلومات المدنية ،وزارة التجارة والبلدية والإطفاء ووزارة العدل والوسطاء المعتمدين الرسميين .

وأشار حيدر الى ان الأمر الثاني الذي قام به الاتحاد هو تحديث البيانات حيث كان يوجد بالكويت 3300 وسيط عقاري وبعد التحديث وصل عددهم الى 654 وسيط معتمد وهؤلاء زاد عددهم أخيراً الى 710 وسطاء معتمدين معتمد أي لديهم مقر ودفتر غير منته ورخصة غير منتهية ويزاول العمل بنفسه وبناء على ذلك تم توفير هوية خاصة للوسطاء بالتعاون مع وزارة التجارة ،وبالتالي فبامكان أي مواطن عند تعامله مع الوسيط يسأل عن هوية الاتحاد وتم اخذ موافقات من الوزير والوكيل بتذليل العقبات امام الوسطاء في التسجيل العقاري والجهات الرسمية مثل البلدية.

وزاد حيدر ان الأمر الثالث الذى قام به الاتحاد هو الاجتماع مع إدارة مكافحة غسيل الاموال وتم تنظيم 6 ورش للتوعية و3 دورات في مراقب الالتزام ليعرف الوسيط كيف يحمي نفسة وشركته أو مؤسسته من هذه الصفقات الوهمية وغسل الاموال خاصة ان النصب العقاري يكون عبر عقود وشركات وهمية واحيانا عقارات وهمية بينما غسيل الاموال فهي أموال غير شرعية يتم التعامل بها لاكسابها صفة الشرعية ، وبالتالي نحن نوفر الثقافة العقارية حق الوسطاء والمواطنين بالدرجة الأولى للارتقاء بالمهنة .

وأشار حيدر الى ان الاتحاد قام بامر رابع وهو عقد اتفاقيات مع السوق الموازي للعقار التقليدي وذلك من اجل الرقابة عليه خاصة ان العقار هو اقتصاد دولة والسوق الالكتروني سيكون أكبر من السوق التقليدي بمرور الوقت حيث يوجد الآن 11 تطبيق يعملون في مجال التسويق العقاري بالكويت بالبيع والشراء دون أي ضوابط قانونية مما يفتح الباب للنصب وقد تم عمل 4 اتفاقيات مع بعض التطبيقات وجار عقد اتفاقيات مع باقي التطبيقات .

ولذلك بعد ان تم عمل التحديث المفروض ان يتم اغلاق المكاتب التي لم تحدث بياناتها حتى تخرج من السوق، كما ذهبنا الى وزارة العدل وطلبنا تنظيم السوق وتم ايضا الاتفاق مع مدير ادار التسجيل العقاري جاسم الفودري على 3 إجراءات هي فصل مبارك الكبير عن الاحمدي والعقد الشامل واقتصار مراجهة التسجيل العقاري على الوسيط الرسمي فقط .

وكشف حيدر عن ان الاتحاد عقد اتفاقية مع عدد من البنوك الاسلامية (بيتك والاهلي المتحد وبوبيان ووربة) في إجراءات التمويل للعقارات وذلك لانه كثيرا ما يتم توقيع عقد بيع وتفشل الصفقات لعدم اتمام عمليات التمويل من البنوك وذلك نتيجة وجود حلقة مفقودة بين المكتب الذي عمل العقد والبنوك الممولة ولذا تم الاتفاق على عقد اتفاقية مع البنوك على النماذج والمستندات لكي يقوم الوسيط بتقديمها للبنك ويكون هو المسؤول عن هذه الخطوات . اوضح حيدر ان هناك مشكلة في عقود الإيجار التي تباع في المكتبات وكذلك الايصالات الإيجار ولا يوجد قانون ينظم الوساطة في الإيجار ونحن كوسطاء للعقار جلسنا مع اتحادات العقار في الشارقة والدوحة تم عمل عقد إيجار موحد من صفحة واحدة وبشهادة الاخوة في الدوحة الذين اكدوا انه عقدنا افضل من عقدهم ،وقد تم تقديمه الى المسؤولين في شهر 6 الماضي والى الآن لم يتم اقراره رغم انه سيربط بين وزارة العدل والمعلومات المدنية والكهرباء وسيسهم في حل العديد من الاشكاليات وفي مقدمتها مشكلة الاستدلال في وزارة العدل للذين لا يدفعون الإيجار حيث يمكن حاليا لأي مستأجر ان يترك الوحدة الى اخري وعليه التزامات إيجارية ولكن مع تسجيل العقد في المعلومات المدين سيكون من اليسير الاستدلال عن شخص وسيعالج نفس الاشكالية في الكهرباء لأن كثيرين عليهم قيم استهلاك الكهرباء، وبالتالي فالعقد الموحد سيساعد على تحديث يومي لبيانات الجميع فنحن نسير الى التطوير .

أضاف حيدر اننا في 2019 تحول الاتحاد الى مطبخ تنظيمي وستظهر نتائجه في 2020، وسنقطف ثمار ذلك خلال الفترة المقبلة.

