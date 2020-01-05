مال وأعمال

أكد تقرير متخصص صادر عن شركة Ofeed ان مستويات الدولار تراجعت خلال الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوياته منذ خمس أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسة، إلا أنه استطاع أن ينهي خسائره ويحاول البدء في الارتفاع مع بداية العام الجديد. واضاف التقرير ان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات رئيسة سجل أدنى مستوياته في سن أسابيع خلال الأسبوع الماضي عند 96.02 قبل أن يتعافى مع نهاية الأسبوع ويصل إلى مستويات 96.70. واظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في 11 ديسمبر الماضي والذي أبقى البنك على سعر الفائدة ثابتة خلاله ليوافق بذلك توقعات الأسواق، أن قرار لجنة السياسة النقدية المفتوحة يخدم توقعات النمو والتضخم الحالية في ظل استقرار أداء النشاط الاقتصادي وقوة قطاع العمالة. وأبقى اجتماع البنك على سعر الفائدة ثابت بدون تغير بأقل من 1.75% وذلك في ظل العمل على دعم معدل النمو الاقتصادي والوصول إلى هدف التضخم عند 2 في المئة. وترى لجنة السياسة النقدية أن قطاع العمالة مستمر في الأداء القوي مع تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية وهو الأمر الذي يدعم النمو بشكل مباشر وغير مباشر ويعمل على استقرار أداء النشاط الاقتصادي. وكرر الفيدرالي ان قرارات أسعار الفائدة القادمة ستعتمد على البيانات الاقتصادية وتوقعات الأداء الاقتصادي.

انخفاض إنتاج المصانع

قلص الجنيه الإسترليني من مكاسبه خلال الأسبوع الماضي، فبعد تسجيله أعلى مستوياته في أسبوعين عاد إلى التراجع ليختتم تداولات الأسبوع بالقرب من أسعار الافتتاح، وذلك في ظل تعافي مستويات الدولار بالإضافة إلى عدم اليقين المصاحب للاقتصاد البريطاني.

وسجل زوج الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3283 قبل أن ينهي تداولات الأسبوع بالقرب من أسعار الافتتاح عند 1.3100.

وانخفض انتاج المصانع البريطانية خلال شهر ديسمبر بأسرع وتيرة له منذ عام 2012، حيث كان للفتور الذي لحق بالطلب العالمي دور كبير في هذا التراجع. من جانبها واصلت الشركات خفض مخزونات السلع لديها التي تراكمت في فترة الاضطراب التي لازمت ازمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبريطانيا إلى مستوى 45.6 نقطة خلال ديسمبر الماضي، بعد أن كان عند مستوى 48.9 نقطة خلال نوفمبر. يُذكر أنه تم إجراء تعديل طفيف بالارتفاع من القراءة الأولية التي بلغت 47.4 نقطة، ليُسجل بذلك أدنى مستوى في أربعة أشهر.

وعلى نحو متصل كانت قد أظهرت بيانات اقتصادية الشهر الماضي تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني إلى 1.1 في المئة سنوياً خلال الربع الثالث من عام 2019، في حين انخفض الناتج الصناعي بنسبة تصل إلى 1.3 في المئة على أساس سنوي.

أزمة البريكست

من ناحية أخرى كان الوضع الداخلي في المملكة المتحدة من اضطرابات مرتبطة بالشكل الذي سوف تنتهي إليه أزمة البريكست سواء ستنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بصفقة أو بدون، بالإضافة إلى الصراع الدائم بين الحكومة والبرلمان والذي انتهى خلال الفترة الماضية بعد فوز المحافظين في الانتخابات العامة.

أعلن البنك المركزي الصيني تخفيضه لنسب احتياطي البنوك مرة أخرى وتحرير حوالي 115 مليار دولار سعياً وراء تحفيز الاقتصاد الصيني الذي لاحقته الأضرار من أكثر من جانب، كان أبرزهم طول الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية وعدم تحديد موعد لتوقيع الاتفاق التجاري إلى الآن.

قال البنك المركزي الصيني على موقعه على الإنترنت إنه سيخفض نسبة متطلبات احتياطي البنوك (RRR) بمقدار 50 نقطة أساس، اعتباراً من السادس من يناير القادم. أضاف البنك أيضاً أنه سيتعين عليه أن يصدر نحو 800 مليار يوان أي ما يعادل 114.91 مليار دولار في صورة أموال لدعم الاقتصاد الذي وصفه البنك بالمتباطئ.

يُذكر أن هذه هي المرة الثامنة منذ عام 2018 التي يقوم فيها بنك الشعب الصيني بتخفيض نسبة متطلبات احتياطي البنوك، وخاصة مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني ووصله إلى أضعف وتيرة له فيما يقرب من 30 سنة.

على صعيدٍ آخر سيؤدي تحرير المزيد من السيولة في الوقت الحالي إلى تقليل مخاطر حدوث أزمة ائتمانية قبل عطلة رأس السنة القمرية في وقت لاحق من هذا الشهر، عندما يرتفع الطلب على النقد بشكل ملحوظ، وهو ما أكد عليه البنك المركزي الصيني، حيث قال إنه يتوقع أن تظل السيولة الكلية في النظام المصرفي مستقرة قبل حلول العام القمري الجديد.

ارتفاع الذهب والنفط

سجل الذهب ارتفاعا قياسيا في الأسبوع الماضي وذلك مع ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران والتي عززت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

سيعتمد المعدن الأصفر هذا الأسبوع إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية المهمة الصادرة من الاقتصادات الكبرى حيث إنه في حالة تزايد القلق حيال تباطؤ وتيرة النمو العالمي فمن الممكن أن يعطي ذلك بعض الدعم للمعدن الأصفر، ولكن قد تظل آخر التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط هي المحرك الرئيس.

وفيما يتعلق بالنفط الخام، فقد قفزت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات يوم الجمعة بعد غارة جوية أميركية على بغداد أدت إلى مقتل قائد قوة النخبة الإيرانية، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية وتعطل إمدادات النفط الخام.

من المتوقع أن تتأثر أسعار النفط هذا الأسبوع بآخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط وكذلك تقرير مخزونات النفط الأميركية الأسبوعي.

