مال وأعمال

على الأرجح سوف يتأثر اليورو ببعض البيانات المهمة التي سوف تصدر من منطقة اليورو، حيث سيركز المستثمرون على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي المركب النهائي في منطقة اليورو، والذي قد يؤكد الاستقرار في النمو في شهر ديسمبر عند 50.6 وهي نفس القراءة المسجلة في نوفمبر.

من المتوقع كذلك أن تشهد القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تسجيل ارتفاع إلى 1.2 في المئة في ديسمبر على أساس سنوي بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 1 في المئة في نوفمبر. ربما سيركز المستثمرون أيضا على محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي عادة ما يعطي نظرة معمقة للظروف الاقتصادية التي أثرت على قرار أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير.

