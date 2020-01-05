مال وأعمال

من المتوقع أن يكون تقرير الوظائف هو الأكثر أهمية وتأثيرا على حركة الدولار حيث يعتبر مؤشر رئيس يستخدم من قبل الفيدرالي لتحديد مستقبل السياسة النقدية. قد يشير تقرير الوظائف إلى أن أرباب العمل الأميركيون قد خلقوا 165 ألف وظيفة في شهر ديسمبر، كما أن معدل البطالة قد استقر عند 3.6 في المئة، وذلك حسب توقعات تقرير الوظائف المنتظر. سيكون كذلك تقرير مديري المشتريات لقطاع الخدمات عن شهر ديسمبر محل اهتمام من المستثمرين حيث انه قد يعطي انطباعاً عن شكل النمو في الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع. قد يشير مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى التحسن في وتيرة النمو إلى 54.5 في ديسمبر بالمقارنة بقراءة شهر نوفمبر البالغة 53.9.