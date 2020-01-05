مال وأعمال

أربك مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في بغداد أسواق المال والنفط العالمية، فما الذي حدث؟. قفزت أسعار النفط العالمية لتقترب من سبعين دولارا للبرميل في أعقاب الغارة التي نفذتها القوات الأميركية واستهدفت قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

وارتفع سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت، وهو الخام القياسي للنفط في الأسواق العالمية، بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم، ليقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، في ظل المخاوف من تداعيات مقتل سليماني على استقرار إمدادات النفط في منطقة الخليج بشكل خاص.

وارتفع سعر خام برنت بنحو 2.91 دولار أي بنسبة 4.4 في المئة إلى 69.16 دولارا قبل أن يتراجع قليلا.

وكانت آخر مرة كسرت فيها عقود برنت حاجز 69 دولارا، منتصف سبتمبرالماضي، تزامنا مع هجمات على منشأتين نفطيتين تتبعان أرامكو في السعودية.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي، بنسبة 3.9 في المئة إلى 63.57 دولارا للبرميل، تسليم فبراير/شباط المقبل، بعد أن ارتفع بنسبة 4.4 في المئة في بداية تعاملات اليوم ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو الماضي.

وأكدت وزارة النفط العراقية مغادرة موظفين أميركيين يعملون في شركات النفط بالبلاد، لكنها قالت إن عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر. وقالت كيلين بيرتش الخبيرة الاقتصادية العالمية في «إيكونومست إنتلجنس يونيت» إن السوق يخشى من اتساع النزاع.

وأضافت في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية «الأهمية لا تأتي بشكل خاص من احتمال خسارة إمدادات النفط الإيراني، بل من خطر إشعال نزاعات أوسع تنجر إليها العراق والسعودية وغيرها من الدول».

أسواق المال

عقب اغتيال قاسم سليماني انخفضت بورصة لندن بنسبة 0.42 في المئة في التعاملات المبكرة، كما خسرت بورصة باريس 0.52 في المئة، بينما انخفضت بورصة فرانكفورت بنسبة 1.50 في المئة.

وسجلت بورصة هونغ كونغ انخفاضا بنسبة 0.3 في المئة، وشنغهاي 0.1 في المئة، وسنغافورة 0.7 في المئة، وبومباي 0.5 في المئة. إلا أن بورصات سيدني وسيول وولينغتون ومانيلا وتايبيه حققت مكاسب.

وفي الولايات المتحدة الأميركية تراجعت المؤشرات الرئيسة للأسهم حوالي 1 في المئة في بداية التعاملات مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول الأكثر مخاطرة.

العملات الآمنة

دفعت الأزمة المستثمرين إلى التوجه إلى الخيارات الأكثر أمانا ومن بينها العملات، حيث ارتفع الين بنسبة 0.6 في المئة مقابل الدولار. ونزلت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع عند 1.81 في المئة. وترتفع أسعار السندات مع هبوط عوائدها. كما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بأنحاء منطقة اليورو اليوم الجمعة بين ست وتسع نقاط أساس.

