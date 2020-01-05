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حققت الادارة العامة للاطفاء لقب منافسات الفردي وشركة نفط الكويت لقب منافسات الزوجي في بطولة دوري الوزارات للتنس الارضي التي اختتمت على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمشاركة 8 جهات حكومية. وأقيم ختام البطولة بحضور الشيخ احمد جابر العبدالله الصباح رئيس الاتحادين العربي والكويتي ووليد سلطان مراقب ادارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة وأحمد القلاف رئيس اللجنة الفنية للتنس الارضي للوزارات واحرز لاعب الاطفاء علي حسن قلي المركز الاول في الفردي وحقق كارلو من «نفط الكويت» المركز الثاني ود شودري من «الصحة» المركز الثالث وراج من «الصحة» المركز الرابع وفي منافسات الزوجي أحرز المركز الاول كينغ ريان وكارلو من «نفط الكويت» والمركز الثاني مجدي بيطار ود شودري من «الصحة» الثاني والمركز الثالث علي حسن وعبد الله الحداد من «الاطفاء».

