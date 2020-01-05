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فجّر الممثل المصري حسن حسني، مفاجأة من العيار الثقيل، حول سر غيابه عن المشاركة في أي أعمال سينمائية أو درامية، مؤكداً أنه لم يعد يُعرض عليه أي أعمال خلال الفترة الماضية وأضاف الفنان المصري في تصريحات تلفزيونية، أنه سيشارك في عمل مسرحي، ولكن لم يعرض عليه حتى الآن أي أعمال درامية أو سينمائية، قائلاً: «أحلم بالعودة للسينما ولكن لا يصلني أي أعمال ولم أتلق أي عروض أخيراً». وأكد حسن حسني خلال حديثه لبرنامج «تريندينغ»، المذاع على قناة «إم بي سي 4»، أنه يتطلع للمشاركة في أعمال سينمائية أو درامية في الفترة المقبلة، بعيداً من المسرح، لافتاً إلى أن عدم ترحيبه بالعمل على خشبة أبو الفنون يرجع إلى كون الأمر متعباً ويحتاج إلى جهد كبير من الممثل.

