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يلتقي النجمان إياد نصار وغادة عادل في مسلسل درامي جديد لم يستقر علي اسمه حتى الآن، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح «حمصه»، وبدأ فريق العمل التحضيرات المبدئية للمسلسل، حيث تبرم الشركة المنتجة حاليا باقي التعاقدات للبدء في تصوير المسلسل خلال النصف الأول من شهر ينايرالمقبل.

ووضع المخرج أحمد صالح عدة أسماء للممثلين، من أجل التعاقد معهم، حيث أن المسلسل يضم العديد من الشخصيات، وعلي رأسهم شخصية «جراند» من المقررالاعلان عنها فورالتعاقد معها، وهناك ثلاثة أسماء مرشحين يفاضل مخرج العمل بينهم.

إياد نصار عرض له مؤخرا مسلسل « حواديت الشانزليزيه»، مكون من 45 حلقة، وشارك في بطولت مي سليم، داليا مصطفى، انجي المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجرالشرنوبي، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولي، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجي.

اما غادة عادل تنتظر عرض مسلسلها « مملكة ابليس» المقررعرضه علي إحدى المنصات الرقمية، مسلسل «مملكة إبليس» تدورأحداثه في إطار شعبي، حيث تجمع «الحارة الشعبية» جميع الممثلين وقصص حياتهم التي تكشف عن أمور شخصية وحياتية في المجتمع، ويشارك في بطولته ميدو عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داود، إيمان العاصي، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسي صلاح، أسماء جلال، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما تصور حاليا فيلم « الخطة العامية» مع نجوم مسرح مصرعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن توته، ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، وآخرون، إخراج معتز التوني، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

