إضاءات

ضمن حصادنا الإعلامي ورصدنا ومتابعتنا، نكتشف مساحة الحضور عالي الكعب للإذاعة، وهو أمر لا يقتصر على محطة من محطاتنا الإذاعية الرسمية دون سواها بل يكاد يغطي جميع القنوات الإذاعية التي تتحرك تحت مظلة قطاع الإذاعة بوزارة الإعلام.

واليوم، وبمناسبة العام الجديد، نستطيع التأكيد على الحضور المقرون بالتميز وعلى البصمة التي راحت تتأكد.. وتترسخ، وهو أمر ما كان له أن يتحقق لولا جدية الدعم الذي يقدمه قائد هذا القطاع، الشيخ فهد المبارك الصباح الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بوزارة الإعلام.

وهو دعم يغطي جميع تلك الإذاعات والإدارات والمراقبات والأقسام، دعم يمتاز بالفهم لاحتياجات هذا القطاع وظروفه وأيضاً كوادره ومسيرتهم وبصماتهم.

شخصياً أتابع عدداً من البرامج، ومن مختلف القنوات الإذاعية، وإن ظلت الدراما الإذاعية هي الحاجز الأساسي وهو أمر لا يقلل من قيمة ومكانة بقية الإذاعات وتخصصاتها.

عبر إذاعات دولة الكويت يكون لعشاق الرياضة منالهم.. ولمحبي الطرب الأصيل مطلبهم وللشباب حاجتهم.. وهكذا هي إذاعة القرآن ببرامجها الرصينة التي تعمق القيم ومعاني الروحانية.. وتمضي مسيرة بقية القنوات والبرامج.

ونستطيع التأكيد أنه وفي زمن الميديا الحديثة وهجوم التلفزيون.. والفضائيات.. والسينما.. وغيرها.. يظل للإذاعة مجدها.. وبرافو.

وعلى المحبة نلتقي

