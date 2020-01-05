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بأسلوب مغاير عن النهج السائد في الحفلات الفنية، وبعيداً عن المسارح والأضواء المبهرة، أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة» جلسة غنائية من سمرات شتاء الرياض، والتي أعدتها الهيئة العامة للترفية في السعودية بالتعاون مع روتانا بمنطقة الثمامة ضمن ديكورات تراثية فلكلورية سعودية خليجية، في أجواء شتوية باردة وبالهواء الطلق، راسماً أسلوباً مختلفاً في الغناء والتفاعل والاختيار في برنامجه الغنائي الذي شكل تفاعلاً جميلاً مع الجمهور الحاضر في السمرة الغنائية.

وقدم الجسمي في السمرة الغنائية التي شاركه بها الفنانة المغربية أسماء لمنور والفنان السعودي فارس مهدي، مزجاً بين الأغنية ذات الألحان الشعبية الخليجية والمتنوعة من الألحان العربية، برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، والتي نقلتها قنوات روتانا الفضائية المتنوعة على الهواء مباشرة، لتشكل السهرة الغنائية تميزاً واضحاً مختلفاً.

وأكد حسين الجسمي للإعلام في الخيمة المخصصة للتواصل الإعلامي، بحضور الإعلام السعودي والعربي عن سعادته بالتواجد في هذه الأجواء الخليجية من الغناء، والتي تميزت بها المملكة العربية السعودية في هذا الوقت.

