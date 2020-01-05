إضاءات

أكد الفنان داود حسين انه تجاوز العارض الصحي بحمد الله وشكره . وقال في اتصال معه لـ «النهار»: شعرت بألم شديد في الصدر ما دفعني الى الذهاب فورا الى مستشفى مبارك حيث خضعت الى علاجات مكثفة . وأشار الفريق الطبي الى انني اعاني من جلطة تم التعامل معها من خلال الفريق الطبي المتخصص . كما تم عمل قسطرة لشريانين يعانيان من اختناقات . وقد نصحني الاطباء بالبقاء في المستشفى لمدة يومين، غادرت بعدها الى المنزل بحمد الله وشكره من أجل الاستشفاء . وقال «بوحسين»: أشعر الآن بأنني بخير وقادر على العودة الى ممارسة اعمالي الفنية في الفترة القصيرة المقبلة . مشيرا إلى أن الاطباء نصحوني بعدم التعرض الى الضغوط والنشاط الرياضي المكثف حتى العودة الى حياتي بشكل طبيعي . وعلى صعيد متصل سيعود الفنان داود حسين لتصوير مسلسل جديد بعنوان «في ذاكرة الظل»، من المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل في تلفزيون الكويت وعدد من الفضائيات الخليجية . المسلسل تأليف الكاتبة مريم نصير واخراج محمد كاظم وانتاج عبدالله عبدالرضا كما يشارك في العمل الجديد مجموعة من النجوم، منهم عبير الجندي وأحمد إيراج ويعقوب عبدالله وروان المهدي ومحمد صفر وحشد آخر من النجوم.