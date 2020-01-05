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حقق «صوت الأردن» الفنان عمر العبداللات نجاحاً كبيراً في أهم الحفلات الفنية في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020، وشهد الحفل حضوراً كبيراً من مختلف الجاليات العربية المقيمة فيها، وعند إطلالة العبداللات إلى المسرح استقبله الجمهور بعاصفة من التصفيق، ليقدم مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، والتي أثرى الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة وردد معه الجمهور كلمات أغنياته حتى ساعات الصباح الأولى، وقام بتنظيم هذا الحفل شركة Petra Events . وأعرب العبداللات عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور المغترب الأردني والعربي، واشتياقه للوقوف أمامه متمنيًا لعالمنا العربي والأردن بشكل خاص السلام والأمان مع الايام الأولى لعام جديد فيها كل الخير. ومن ناحية أخرى، يستقبل عمر العبداللات في بداية السنة الجديدة موسماً فنياً حافلاً ومتنوعاً، حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من الحفلات والمشاركات الفنية العربية والأوروبية، حيث سيحيي أولى حفلاته الغنائية الجماهرية في الموسم الجديد في دولة الإمارات العربية بإمارة الشارقة في فعاليات أمسيات «هلا بالمجاز» في 10 يناير الحالي، وذلك على مسرح المجاز.