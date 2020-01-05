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انضمت الفنانة هبة عبدالغني إلى أسرة مسلسل «فرصة ثانية» بطولة الفنانة ياسمين صبري لتخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2020. ‎وبدأت هبة التحضير للشخصية المقرر تقديمها خلال السياق الدرامي للمسلسل من خلال عقد العديد من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال للاستقرار على الشكل النهائي للشخصية التي ستشارك بها في المسلسل الذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور رمضان المقبل. ويعد هذا العمل ثاني تعاون يجمع هبة عبد الغني وياسمين صبري بعدما قدما سويا مسلسل «الحصان الأسود» الذي عرض رمضان 2017، هذا إلى جانب كونة التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم و المخرج مرقس عادل.