loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

هبة عبدالغني في «فرصة ثانية»


انضمت الفنانة هبة عبدالغني إلى أسرة مسلسل «فرصة ثانية» بطولة الفنانة ياسمين صبري لتخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2020. ‎وبدأت هبة التحضير للشخصية المقرر تقديمها خلال السياق الدرامي للمسلسل من خلال عقد العديد من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال للاستقرار على الشكل النهائي للشخصية التي ستشارك بها في المسلسل الذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور رمضان المقبل. ويعد هذا العمل ثاني تعاون يجمع هبة عبد الغني وياسمين صبري بعدما قدما سويا مسلسل «الحصان الأسود» الذي عرض رمضان 2017، هذا إلى جانب كونة التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم و المخرج مرقس عادل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة