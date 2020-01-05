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كشفت الفنانة دينا أنها تستعد خلال الأيام المقبلة للبدء في تحضيرات مسلسل درامي جديد تشارك وتقدم فيه شخصية صعيدية للمرة الأولى بمشوارها.

وقالت دينا - في تصريح صحافي - إنها تختار الأدوار التي تضعها بمناطق تمثيلية جديدة لم تقترب منها من قبل، ولم تؤدِ دور الصعيدية من قبل، لافتة إلى أن هذا العمل سيظهرها بشكل جيد ومختلف عما سبق وظهرت به من أعمال درامية.

وأوضحت أنها تعشق اللون الصعيدي وكانت تتمنى تقديم شخصية صعيدية بعمل فني إلى أن سنحت الفرصة بهذا العمل الفني الجديد الذي يتم التحضير له حالياً ، مشيرة إلى أنها ستكشف عن اسمه وتفاصيله في الوقت المناسب.

وعزت غيابها عن المشاركة بالدراما بموسم رمضان إلى انها لا تعتبر موسم رمضان قاعدة أساسية كي تظهر بأعمال درامية فيه بشكل منتظم، مشيرة إلى أن ما يحكمها السيناريو الجيد الذي يجذبها ولو تحقق ذلك في عمل درامي سواء أثناء أو خارج رمضان فستقبله، ولو لم يتحقق فتفضل الغياب عن الظهور بدور لا يضيف لها شيئا.

ولا تعتقد دينا أنها ستتوقف عن الرقص، قائلة إنها لا ترى أنه سيأتي عليها يوم وتعتزل فيه الرقص، حتى وإن غابت عن تقديم الحفلات، بل من الممكن أن تتخصص في التدريب على الرقص الشرقي أو ما شابه ذلك ولكن من دون توقف نهائي عن الأمر.

وأشارت إلى أنها ترقص على الموسيقى الشرقية وهذا هو الأساس في الرقص الشرقي، وأغاني المهرجانات لا تتناسب معها في الرقص إلا إذا كان هذا الأمر أثناء عمل سينمائي أو ما شابه ذلك فقط.

