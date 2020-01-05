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نوه الفنان ميثم البدر بأهمية وقيمة العمل مع النجمة القديرة سعاد عبدالله،وصفها بأنها «المتعة الفنية العالية»، كما أشار بوصفه رئيساً لمجلس إدارة فرقة مسرح الخليج العربي،الى أن مسرحية «الصبخة» ستمثل الكويت في مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح.

كما سلط الضوء خلال حديثه مع «النهار»على عدد من القضايا والموضوعات الفنية.

ويستهل الفنان ميثم بدر حديثه مع «النهار»قائلاً:

- أولا، بودي أن أشير الى أنني فرغت أخيراً من إنجاز حفلي افتتاح واختتام مهرجان الكويت المسرحي، وقد كان حفل الافتتاح بعنوان «الميعاد» وكتبته د.نادية القناعي، وتشرفت بإخراجه وشارك في تقديمه عدد متميز من النجوم وفي مقدمتهم النجم الكبير داود حسين والإعلامية نورة عبدالله وغيرهم.

كما قدمت فرقة مسرح الخليج العربي مسرحية»نكون أو لا نكون»تأليف بدر محارب وإخراج مشاري المجبيل وقد حصد العرض ثلاثة جوائز.

ويتابع الفنان ميثم بدر رئيس مجلس إدارة مسرح الخليج العربي:

إنجاز إضافي تضيفه فرقة مسرح الخليج العربي للحركة المسرحية في الكويت، من خلال اختيار عرض مسرحية «الصبخة»لتمثيل الكويت في مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح وتستضيفه العاصمة الأردنية، والمسرحية من تأليف وإخراج د. عبدالله العابر وبطولة فريق متميز من كوادر الفرقة. وكانت هذه المسرحية قد مثلت الكويت في مهرجان الشارقة الخليجي وحصدت أربع جوائز أساسية. وشرف كبير أن يمثل مسرح الخليج الكويت عربياً.

وينتقل الفنان ميثم بدر للحديث عن أعماله الدرامية الجديدة.

- جديدي الدرامي من خلال مسلسل «جنة هلي» مع القديرة سعاد عبدالله، التي يمثل العمل معها متعة فنية عالية واستفادة متفردة.

ويستطرد:

- مسلسل «جنة هلي» تأليف نوف المضف وإخراج منير الزعبي، وهذا يعني فريقاً متميزاً سيكون اللقاء معهم خلال الدورة الرمضانية المقبلة، بإذن الله.

ويتابع الفنان ميثم بدر:

- في العمل الجديد، أنا أمام شخصية جديدة، وأشير هنا إلى أنني أختار أعمالي الفنية بعناية، وهذا ما يجعلني أراهن دائماً على التجديد، وشخصيتي في «جنة هلي» ذات بعد مشبع بالانتقام.. ولربما النوايا والأعمال الشريرة، وحتماً سيكرهني الجمهور، كل ذلك من أجل تحقيق أهدافه وغاياته الشريرة.. الحاقدة.. والعداونية، وأترك النتائج عند عرض العمل.. واعترف بأنني أعيش حالة من الترقب والقلق.. وأيضاً التحدي من أجل تقمص هذه الشخصية، في هذا العمل، الذي سيكون إحدى مفاجآت شهر رمضان المقبل. وأشير هنا إلى أن المسلسل يضم أيضاً إبراهيم الحربي وانتصار الشراح وشيماء علي وشهد الياسين ونور ولمياء طارق وهند البلوشي وحسين المهدي ومحمد الرمضان وشهاب جوهر وملاك ومشاري المجيبل.. وعدداً آخر من النجوم.

وفي المحطة الأخيرة، يقول الفنان ميثم بدر لـ «النهار»:

- بمناسبة نهاية العام أقول لقراء «النهار» كل عام وأنتم بخير.

